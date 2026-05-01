Materic digital: Sfintele lunii mai

În luna mai, Biserica cinstește sfinte din diferite perioade istorice, de la primele secole ale creștinismului, până în perioada contemporană. Printre acestea se numără împărătese, mame, fecioare și mărturisitoare.

Vă invităm să descoperiți viețile acestor femei sfinte, repere de urmat pentru creștinii de astăzi.

Sf. Tamara, regina Georgiei – 1 mai

Sfânta Tamara a domnit în Georgia în timpul unei epoci prospere și a fost un exemplu de evlavie, înțelepciune și zel apostolic.

S-a născut în jurul anului 1160 și a fost fiica regelui George al III-lea și a soției sale, Burdukhan. Sfânta Tamara a fost urmașă a casei regale Bagrationi – descendenți direcți ai Regelui David.

A urcat pe tron de tânără și una dintre primele inițiative a fost convocarea unui sinod pentru înlăturarea neregulilor canonice, îndemnând ca cercetarea să înceapă cu ea.

Viața sa a fost marcată de nenumărate încercări. A cedat presiunilor și s-a căsătorit cu un prinț rus care s-a dovedit a avea o fire desfrânată și violentă. Timp de doi ani, regina a îndurat cu o răbdare de martir, așteptând pocăința lui. Într-un final, s-au separat, iar regina a avut o căsătorie binecuvântată cu prințul David, cu care a avut un fiu și o fiică, George și Rusudan.

În calitate de conducător, Sfânta Tamara a fost numită „un al doilea Constantin”. A abolit pedeapsa cu moartea și practica torturii, conducând după legea milei, nu a sabiei.

Dăruia ca zeciuială din întregul venit al regatului pentru cei săraci și ea însăși broda veșminte pentru cler. Ecoul faptelor ei bune depășea granițele Georgiei, oferind donații generoase mănăstirilor din Muntele Athos, Ierusalim sau Muntele Sinai.

În timp de război, regina nu s-a bazat pe numărul mare de soldați, ci a nădăjduit în puterea Sfintei Cruci. În timpul unei mari invazii a sultanului Nukardin, regina și-a condus armata la Biserica Maicii Domnului din Metekhi. Acolo, și-a scos pantofii și s-a rugat desculță, vărsând multe lacrimi, în timp ce trupele ei mărșăluiau spre Bătălia de la Basiani.

Datorită evlaviei și credinței reginei pentru Maica Domnului și Sfânta Cruce, mica armată georgiană a obținut o victorie decisivă și spectaculoasă față de armatele musulmane.

Sfânta Tamara și-a condus poporul timp de 29 de ani, timp în care a contribuit semnificativ la consolidarea Imperiului de Trapezunt, oferind sprijin politic și militar.

Sfânta nu a fost doar regină, ea a purtat titlul de „mepe”, care în limba georgiană înseamnă „rege”. La origine, titlul desemna o persoană de gen masculin, însă datorită ei, astăzi poate desemna atât un bărbat, cât și o femeie. Încă din timpul vieții i-a fost atribuit chiar titlul de „mepeta mepe” – „regele regilor”.

Sfânta Tamara a trecut la Domnul în jurul vârstei de 50 de ani din cauza unei boli necunoscute. La moartea sa, zece sicrie au părăsit castelul în zece direcții diferite și doar unul purta trupul ei.

Cunoscând evlavia pe care o avea poporul față de ea, sfânta a dorit ca locul îngropării sale să rămână neștiut. După cum spune prozatorul Grigol Robakidze, „mormântul ei este inima georgienilor”.

Sf. Cuv. Isidora, nebună pentru Hristos – 1 mai

Sfânta Isidora a trăit într-o mănăstire din Egipt, în secolul al IV-lea. Din dorința de a se smeri, a luat asupra sa crucea nebuniei pentru Hristos. Avea ascultare la bucătărie și niciodată nu mânca alături de celelalte maici, care o tratau cu dispreț. Se hrănea cu ceea ce rămânea de la masă și făcea cu bucurie și alte ascultări în locul altei maici.

Nu purta veșmintele călugărești obișnuite, ci se acoperea cu îmbrăcăminte zdrențăroasă. Chiar dacă era batjocorită, niciodată nu cârtea, nu jignea pe nimeni și le răbda pe toate.

Virtuțile Sfintei Isidora i-au fost descoperite de Dumnezeu Sfântului Cuvios Pitirim, un pustnic încercat. Domnul i-a făcut cunoscut că într-o mănăstire există o maică mai bună decât el, care nu și-a despărțit niciodată inima de Dumnezeu, în timp ce mintea lui rătăcea prin cetăți.

Sfântul Pitirim a mers în mănăstirea respectivă și a cerut să le vadă pe toate maicile. Cu toate că inițial Sfânta Isidora nu s-a arătat, a fost adusă cu forța, iar cuviosul a recunoscut-o ca fiind maica descrisă în descoperirea de la Dumnezeu.

Sfântul Pitirim a făcut cunoscută întregii comunități sfințenia maicii Isidora, iar toate maicile au început să se căiască de toate supărările pe care le-au făcut cuvioasei. Sfânta Isidora nu a putut suporta cinstea și slava și după câteva zile a plecat din mănăstire, neștiută de nimeni.

Sfânta Isidora este sărbătorită în Biserica Română și în cea Greacă în data de 1 mai, iar în unele biserici slave, în 10 mai.

Sf. Matrona cea Oarbă – 2 mai

Sfânta Matrona s-a născut în 1881, fiind ultimul copil al unei familii de țărani credincioși. A fost aleasă de Dumnezeu înainte de a se fi născut. Numeroasele daruri primite de la Dumnezeu au fost pe măsura unei cruci deosebit de grele, pe care a dus-o cu smerenie și răbdare toată viața.

Cuvioasa Matrona nu numai că era oarbă, dar nu avea ochi deloc. Dumnezeu i-a dat în schimb darul vederii duhovnicești și al vindecărilor, care s-au manifestat încă din copilărie. În fața casei sale se formau rânduri de oameni care așteptau să primească vindecare de boli sau răspunsuri la problemele lor.

La vârsta de 17 ani a paralizat pentru tot restul vieții. Nu se mai putea deplasa, iar mai târziu a fost nevoită să se mute dintr-un loc în altul pentru a scăpa de prigoana regimului comunist.

Feluritele vindecări și minuni sunt povestite în cărți și în documentare. A fost în timpul vieții și este și după moarte o grabnică mijlocitoare la Dumnezeu, iar acest lucru se reflectă și în cuvintele sale – testament duhovnicesc: „Toți, toți să veniți la mine și să-mi povestiți necazurile voastre, de parcă aș fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi și vă voi ajuta.”

Sfânta Matrona este cinstită în mod deosebit la Schitul Darvari din București, unde se află spre închinare un fragment din moaștele sale.

Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău – 4 mai

Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău a trăit la sfârșitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea. S-a născut într-un sat de pe Valea Bistriței, într-o familie credincioasă și a primit la botez numele Maria.

În jurul vârstei de 20 de ani a ales viața monahală. La sfatul unei pustnice, a intrat în obștea Schitului Silvestru, care purta numele unuia dintre cei mai vechi sihaștri ai Ceahlăului. Aici a deprins rânduielile călugărești, a făcut ascultare și a fost tunsă în monahism.

Cu binecuvântarea maicii starețe, s-a retras în munte și s-a dedicat și mai mult privegherii, rugăciunii și nevoinței. Locuia într-un bordei din pământ și lemn, pe care îl ridicase cu mâinile sale. Dormea câteva ore pe un scaun, făcea sute de metanii, mânca o dată pe zi pesmeți înmuiați în apă și fructe din pădure.

A strâns în jurul său câteva ucenice și s-a stabilit cu ele la poalele muntelui Ceahlău, într-un loc care păstrează până astăzi mărturia prezenței lor, Poiana Maicilor.

Cuvioasa Mavra era văzută adesea pe potecile de munte alături de o căprioară, aspect redat și în unele icoane. De altfel, cuvioasa a fost pictată în biserici din Moldova încă din secolul trecut.

Maicile care au fost martore ale sfințeniei vieții cuvioasei au transmis mai departe credincioșilor care veneau în Ceahlău vestea despre aceasta. Astfel, s-a creat o puternică tradiție locală, care se reflectă și în faptul că multe monahii din Moldova au primit la călugărie numele „Mavra”.

Cuvioasa a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii și al povățuirii celorlalte maici. Și-a cunoscut din timp sfârșitul vieții pământești și a cerut să fie spovedită și împărtășită, trecând în pace la Domnul.

A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 1 iulie 2025, iar proclamarea locală a canonizării sale va avea loc în 4 mai 2026, la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

Sf. Mc. Pelaghia din Tars – 4 mai

Sfânta Pelaghia s-a născut în Tars, pe teritoriul Turciei de astăzi, într-o familie nobilă, dar păgână. Sufletul ei s-a aprins de dragostea pentru Hristos, ascultându-i pe creștini.

Sfânta a trăit în vremea persecuțiilor împăratului Dioclețian. Pe când acesta se afla cu suita lui în Tars, fiul împăratului s-a îndrăgostit de tânăra Pelaghia și a dorit să o ia de soție. Însă, aceasta i-a transmis că a promis deja să devină mireasa lui Hristos.

Sfânta Pelaghia a fost povățuită și botezată de Episcopul Linus, un om cu viață sfântă. Și-a dăruit hainele și averea săracilor și a mărturisit familiei sale că a fost botezată. Mama ei a denunțat-o împăratului, iar fiul acestuia s-a sinucis la aflarea veștii.

Împăratul Dioclețian a ordonat ca sfânta să fie aruncată într-un bou de aramă încins. După ce și-a făcut semnul Crucii și a mulțumit lui Dumnezeu, trupul sfintei mucenițe s-a topit ca ceara. Conform unor surse hagiografice, martiriul său a avut loc în anul 287.

Episcopul Linus i-a căutat rămășitele și le-a îngropat pe un deal unde, în secolul al XVIII-lea, a fost construită o biserică în cinstea muceniței.

Sf. Monica, mama Sf. Augustin – 4 mai

Sfânta Monica s-a născut în anul 322, în nordul Africii, pe teritoriul actual al Algeriei, într-o familie creștină.

Cele mai multe informații despre viața ei provin din Cartea a IX-a a „Confesiunilor” Fericitului Augustin, fiul ei.

Sfânta Monica a fost căsătorită cu un păgân, Patritius, un om impulsiv, care ducea o viață imorală. Au avut împreună trei copii: Augustin, Navigius și Perpetua. Nu i s-a permis să-și boteze copiii, însă femeia nu a încetat să se roage. Datorită ei, Patritius s-a convertit la creștinism chiar înainte de moarte.

Fiul ei, Augustin, ducea însă în continuare un trai vicios și aderase la secta maniheistă. Sfânta Monica a avut un vis în care i se spunea să fie în continuare blândă și răbdătoare cu fiul său.

Au mers împreună la Milan, unde l-au întâlnit pe Sfântul Ierarh Ambrozie care l-a impresionat pe Augustin. Episcopul îi purta admirație Sfintei Monica și l-a felicitat pe Augustin pentru faptul că avea o mamă atât de virtuoasă.

Convertirea Fericitului Augustin a avut loc peste câțiva ani, în timp de citea din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani (Romani 13:12–14) și a fost botezat în ajunul Paștilor din anul 387.

După botez, a decis să se întoarcă cu mama sa în Africa. S-au oprit la Ostia, unde Sfânta Monica a trecut la Domnul, la vârsta de 56 de ani. A fost îngropată acolo, iar sfintele sale moaște au fost mutate mai târziu într-o biserică din secolul al VI-lea. Nouă secole mai târziu, acestea au fost mutate la Roma.

Sfânta Monica este ocrotitoarea soțiilor și mamelor ale căror soți sau copii s-au abătut de la calea cea dreaptă.

Sf. M. Mc. Irina – 5 mai

Sfânta Irina este una dintre cele cunoscute martire ale creștinismului timpuriu. A fost fiica unui conducător roman dintr-o provincie situată în Persia.

Pentru a o păzi de lume, tatăl ei a ținut-o închisă într-un turn unde a primit educația necesară. Pe când era închisă, a primit o vizită neobișnuită: o porumbiță i-a adus o ramură de măslin, un vultur o cunună de flori, iar un corb un șarpe. Bătrânul dascăl care locuia cu ea i-a tâlcuit vizita: ramura de măslin era pecetea botezului, cununa era biruința, iar șarpele pătimirea.

În unele surse hagiografice apare menționat că a fost botezată în mod minunat, de Sfântul Apostol Timotei. Numele i-a fost schimbat din Penelope în Irina, care în limba greacă înseamnă „pace”.

Chiar dacă tatăl ei a chinuit-o inițial pentru convertirea ei, acesta s-a schimbat, a devenit creștin și a petrecut restul vieții în pocăință în turnul în care stătuse fiica sa.

Sfânta Irina a înfruntat mai mulți conducători și a mers în mai multe orașe unde a îndurat chinuri și pedepse, dar prin exemplul său a adus mii de oameni la creștinism și a făcut numeroase minuni.

A trecut la Domnul în pace, în Efes, în prima jumătate a secolului al IV-lea. Două zile mai târziu, piatra de pe mormântul său a fost găsită dată la o parte, iar mormântul gol.

Cel puțin două biserici au fost ridicate în numele ei la Constantinopol.

Sfânta este și ocrotitoarea insulei Thera sau Santorini, după cum este cunoscută în prezent, numele fiind derivat, pe filieră italiană, de la Sfânta Irina.

Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi – 5 mai

Sfânta Matrona a fost canonizată alături de alte 15 sfinte femei românce în anul 2025. Aceasta a fost stareță între 1923–1939, la Mănăstirea Hurezi, ctitorie a Sfântului Constantin Brâncoveanu.

Sfânta Matrona s-a născut în 2 august 1853, în Ardeal, la Săliștea Sibiului, cu numele Maria. Tatăl ei era mocan și, ajungând cu turmele în părțile Sfântului Munte Athos, a rămas acolo.

A fost tuns în monahism cu numele Nicodim și a trăit în apropiere de Chilia Sfântului Ipatie, unde a ajuns mai târziu și un nepot al sfintei, părintele Teodosie.

La Chilia Sfântului Ipatie se păstrează până în prezent o corespondență între Sfânta Matrona și nepotul ei.

Pe când avea 5 ani, cuvioasa a ajuns cu mama ei la Mănăstirea Sărăcinești. În sufletul ei s-a aprins dorința pentru viața monahală și nu a mai dorit să plece de acolo.

După tunderea în monahism, în jurul vârstei de 15 ani, a ajuns la Mănăstirea Hurezi. Lăcașul de cult trecuse printr-un proces de reorganizare și fuseseră aduse maici de la mai multe mănăstiri din Oltenia.

La Hurezi, Sfânta Matrona a dus o viață de ascultare și nevoință, cu multă dragoste de biserică și de aproapele.

Pentru viața ei duhovnicească îmbunătățită a fost aleasă stareță în 1923. Pentru o perioadă de doi ani a îndrumat cu înțelepciunea obștea, ocupându-se de fiecare monahie în parte.

Înaintată în vârstă și bolnavă, s-a retras, sprijinindu-o pe noua stareță cu sfaturi și rugăciune.

În 1926, a fost vindecată în chip minunat de Maica Domnului și a mai trăit 13 ani, fiind nelipsită de la slujbe, cu rugăciunea lui Iisus permanent pe buze.

A primit înștiințare cu trei zile înainte că va trece la Domnul, astfel încât și-a chemat ucenicele și le-a povățuit spre dragoste frățească, smerenie, ascultare, sărăcie și statornicie în mănăstire.

În ultima zi s-a îmbrăcat în hainele de călugărie, s-a întins și a rugat să i se citească Acatistul Bunei Vestiri. La sfârșit, după condacul „Apărătoare Doamne”, Sfânta Matrona a zis și ea: „Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară” și și-a dat sufletul în mâinile Domnului.

A fost îngropată în cimitirul mănăstirii, și odată cu trecerea timpului, mormântul său a rămas necunoscut. Acesta a fost descoperit cu aproximativ un an înainte de a se hotărî canonizarea sa, în urma unor lucrări de restaurare și reorganizare.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Matrona va avea loc la mănăstirea Hurezi în perioada 4-5 mai 2026.

Sf. Sofia din Kleisoura – 6 mai

Sofia din Kleisoura sau Sofia cea Tânără a fost o sfântă „nebună pentru Hristos”, care a trăit la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Kleisoura, în regiunea Macedonia de Vest a Greciei.

Sfânta a trăit în această mănăstire pe vremea când nu exista o obște monahală. Datorită viețuirii ei aici, după moartea sa, s-a închegat o comunitate de călugărițe.

Sfânta Sofia s-a născut în 1883, într-un sat din Asia Mică. A fost căsătorită, iar tinerețea ei a fost marcată de evenimente tragice: moartea copilului său de doi ani și dispariția soțului în Primul Război Mondial.

A trăit și experiența exilului, când în urma schimbului de populație greco-turc, sfânta a ajuns în Grecia. A primit înștiințare de la Maica Domnului să meargă la mănăstirea din Kleisoura.

A rămas aici vreme de 47 de ani, până în 1974, la adormirea ei.

Nu a fost tunsă în monahism, dar a devenit cunoscută drept „asceta de la Kleisoura”. Purta numai haine negre și ponosite, nu mânca lactate sau carne, dormea pe paie sub care pusese pietre și dădea tot ce avea săracilor. Dacă primea haine, le dădea mai departe sau le strica înainte de a le purta.

Era cunoscută pentru ospitalitatea sa și pentru faptul că le pregătea tuturor pelerinilor cafele.

Sfânta mânca adesea mâncăruri mucegăite sau din vase de aramă coclite, dar nu s-a îmbolnăvit niciodată din cauza aceasta.

A luat asupra ei nevoința de a nu-și spăla părul, însă capul ei răspândea bună mireasmă.

Trăia în armonie cu animalele. Avea o ursoaică pe nume Rusa, pe care o hrănea cu pâine din mâna ei. Șerpii nu o vătămau pe sfânta și se cuibăreau uneori în locul în care dormea.

Cândva s-a îmbolnăvit grav și a fost „operată” de Maica Domnului, Arhanghelul Gavriil și Sfântul Gheorghe, cicatricea fiind văzută ulterior de credincioși.

În timpul ocupației germane, a alergat cu icoana Maicii Domnului și a căzut la picioarele soldaților străini pentru a-i împiedica să distrugă mănăstirea.

Sfințenia ei a fost intuită de oameni încă dinainte de a se stabili la Kleisoura. Pe când călătorea pe mare cu consătenii săi, din Asia Mică spre Grecia, prin rugăciunea ei a salvat corabia de la scufundare.

Oamenii simpli din zona Kastoria au lăsat numeroase mărturii despre ajutorul minunat primit de la Sfânta Sofia, atât în timpul vieții ei, cât și după trecerea la Domnul.

Sfânta Sofia a fost canonizată de Patriarhia Ecumenică în 4 octombrie 2011, iar sfintele sale moaște se află la mănăstirea din Kleisoura, care a renăscut după adormirea sa.

Sf. Mc. Glicheria – 13 mai

Sfânta Glicheria s-a născut într-un oraș-port de pe malul Mării Adriatice, pe teritoriul actual al Italiei. Fiică a unui demnitar roman, a rămas orfană și săracă.

A mers într-un oraș din provincia Tracia, unde guvernatorul era păgân. Odată, pe când acesta jertfea idolilor, Sfânta Glicheria și-a făcut semnul Crucii pe frunte și a mers înaintea lui pentru a-L mărturisi pe Hristos.

Guvernatorul i-a ordonat să aducă și ea jertfă idolilor, dar tânăra creștină, cu rugăciunea ei, a surpat statuia în mii de pietre cu care păgânii au încercat să o omoare.

Pentru că nu au reușit, sfânta a fost supusă la nenumărate alte chinuri din care era mereu salvată în chip minunat. Au încercat să o înfometeze în temniță, dar după câteva zile au găsit lângă ea vase cu lapte și pâine pe care un înger i le aducea sfintei.

După mai multe torturi, sfânta a trecut la Domnul după o mică mușcătură a unor fiare sălbătice în mijlocul cărora fusese aruncată.

Trupul său a fost îngropat în Heracleea Traciei, pe teritoriul Turciei de astăzi. Moaștele sale izvorau mir din abundență și aduceau vindecări celor bolnavi.

Martiriul său a avut loc în anul 141, în timpul împăratului roman Antoninus Pius (138–161).

Trupul sfintei mucenițe a fost dus în insula grecească Lemnos încă din secolul al IX-lea, conform unor surse hagiografice. Sfântul ei cap a rămas în Heracleea, unde se organiza anual o mare sărbătoare în cinstea ei.

Sfânta Elisabeta, făcătoarea de minuni (24 aprilie), a venit pe lume după ce părinții săi s-au rugat cu stăruință Sfintei Glicheria. Aceștia au avut o vedenie în care Sfânta Glicheria le-a promis că vor avea un prunc.

Tot Sfânta Glicheria a fost cea care a avertizat-o pe Sfânta Elisabeta în legătură cu moartea sa.

Sf. Iunia – 17 mai

În lunga listă de persoane pe care Sfântul Apostol Pavel le salută la finalul epistolei sale către Romani apar și numele „Andronic și Iunia”.

Sfântul Pavel continuă cu câteva informații despre aceștia: „cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos” (Romani 16:7).

Așadar, Sfânta Iunia a fost socotită întocmai cu apostolii și, conform sinaxarelor, a fost soția Sfântului Andronic, a propovăduit Evanghelia alături de el și a murit ca martiră pentru Hristos.

În secolul al XIII-lea, numele său a fost modificat de traducătorii Bibliei din Apus, deoarece nu concepeau ca o femeie să fie numărată printre apostoli și au decis că ar fi vorba de un bărbat.

Însă, există mărturii ale Părinților Biserici din primele secole, precum Sfântul Ioan Gură de Aur, care, în comentariile la Epistola către Romani, recunoaște vrednicia Sfintei Iunia. Sfântul Ioan precizează că iubirea de înțelepciune a acestei femei trebuie să fi fost atât mare, încât a fost numărată printre apostoli.

Sf. Lidia din Filipi – 20 mai

Sfânta Lidia a fost prima persoană din Europa pe care Sfântul Apostol Pavel a botezat-o.

În urma unei vedenii, Apostolul a venit în Macedonia, în cetatea Filipi. Aici a întâlnit un grup de femei cărora le-a vorbit despre Hristos (Fapte 16:9-10).

Printre ele se afla și „Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu”.

Inima ei s-a deschis și a primit cuvintele Sfântului Pavel, care a botezat-o pe ea și pe cei din casa ei (Fapte 16:15).

În Faptele Apostolilor este, de asemenea, menționat că Sfântul Pavel și însoțitorii săi au rămas în casa Sfintei Lidia după ce au fost eliberați din închisoarea din Filipi.

Probabil că sfânta și cei nou botezați s-au rugat îndelung pentru eliberarea lor, ceea ce face ca locuința Sfintei Lidia să fie primul nucleu al unei biserici creștine din Europa.

Sfânta Lidia era originară din cetatea Tiatira, un cunoscut centru comercial, în prezent orașul Akhisar din vestul Turciei.

Unele surse hagiografice menționează că Sfânta Lidia s-ar fi mutat împreună cu familia sa în Filipi, pe teritoriul Greciei, în urma comerțului cu porfiră pe care îl practicau.

Sf. Împărăteasa Elena – 21 mai

Sfânta Împărăteasă Elena este sărbătorită de Biserică în aceeași zi cu fiul său, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, cel care a dat libertate creștinismului prin Edictul de la Milan.

La baza realizărilor Sfântului Constantin stă educația primită de la Sfânta Elena, care și-a găsit împlinirea în formarea fiului său.

Sfânta Elena s-a născut în jurul anului 250, în Asia Mică, într-o familie modestă. S-a căsătorit cu un general roman, Constantin Chlorus, tatăl viitorului împărat Constantin.

După ce fiul ei a devenit conducătorul Imperiului Roman, Sfânta Elena a primit titlul de Augusta, folosind această demnitate pentru a sprijini Biserica lui Hristos și a promova Locurile Sfinte ale creștinismului.

Sfânta Elena este cunoscută pentru pelerinajul în Țara Sfântă, din anul 326, în care a descoperit Crucea Mântuitorului Hristos. Împărăteasa a făcut această călătorie solicitantă la vârsta de 75 ani și poate fi considerată primul pelerin la Locurile Sfinte.

Cu resursele puse la dispoziție de fiul său, a dărâmat un templu păgân și a scos la iveală Mormântul Domnului, stânca Golgotei, cele trei cruci și mai multe cuie din Crucea Domnului. Identificarea Sfintei Cruci s-a făcut printr-o minune – învierea unei persoane decedate.

De asemenea, pelerinajul Sfintei Elena fusese motivat și de victoria miraculoasă a lui Constantin în bătălia de la Pons Milvius, după apariția semnului Sfintei Cruci pe cer.

În Țara Sfântă, împărăteasa a ajutat material comunitățile de credincioși și a ridicat biserici: la Betleem, pe Muntele Măslinilor și în Grădina Ghetsimani, unde a protejat mormântul Maicii Domnului.

Sfânta Împărăteasă Elena a trecut la Domnul la scurt timp după pelerinajul în Țara Sfântă, în anul 329 sau 330 (după unii istorici chiar 336).

A fost înmormântată la Roma, iar apoi trupul său a fost adus la Constantinopol, de unde cruciații apuseni l-au luat și l-au dus la Veneția, unde se află până în prezent, în biserica romano-catolică închinată Sfintei Elena (la Chiesa di Santa Elena).

Timp de opt secole, moaștele Sfintei Elena nu au fost scoase în pelerinaj, până în 2017, când au fost duse spre cinstire în Atena, Grecia, fiind prima țară ortodoxă care a primit această binecuvântare.

În anul 2025, România a devenit a doua țară ortodoxă în care sfintele moaștele au fost aduse spre închinare, în cadrul unui pelerinaj de amploare.

Sf. Mironosiță Maria a lui Cleopa – 23 mai

Istoricul iudeo-creștin Hegesip de Ierusalim menționează că soțul Sfintei Mironosițe Maria, Cleopa, era fratele Dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Prin urmare, Sfânta Mironosiță Maria a fost cumnata Maicii Domnului. Această informație a fost preluată și de Eusebiu de Cezareea în lucrarea sa „Istoria bisericească”.

Sfânta Mironosiță Maria este menționată în Evanghelia de la Ioan (Ioan 19:25) ca fiind una dintre femeile prezente la Răstignirea Domnului. Este menționată și în Evanghelia după Marcu drept „mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi” (Marcu 15:40). „Iacov cel Mic”, numit și „fratele Domnului” (Galateni 1:19), este autorul unei epistole din Noul Testament.

Sfânta Maria a fost printre cei care i-au ajutat pe Iosif din Arimateea și pe Nicodim să coboare trupul Domnului de pe Cruce și să-L așeze în mormânt (Matei 27:59-61).

De asemenea, a făcut parte din grupul femeilor mironosițe, care, în dimineața Învierii, au mers la mormântul Domnului pentru a-I unge trupul cu aromate. Prin urmare, este și printre primii martori ai Învierii.

Tradiția menționează că Sfintele Maria Magdalena și Maria a lui Cleopa s-au oprit în insula grecească Zakynthos, în drumul lor spre Roma. Corabia lor a ancorat în portul Vromi, iar urmele primilor pași ai Sfintei Maria Magdalena sunt încă vizibile într-o stâncă.

Aceasta a fost prima dată când cele două femei sfinte, martore ale Răstignirii și Învierii, au propovăduit Evanghelia. Mărturie stau reprezentări iconografice, dar și numele satului Maries.

Sfânta Mironosiță Maria a lui Cleopa este sărbătorită de Biserica Ortodoxă în data de 23 mai, dar și în Duminica Femeilor Mironosițe.

Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iași – 24 mai

Sfânta Blandina Gobjilă s-a născut într-un sat din Basarabia în 24 februarie 1906, fiind mezina unei familii de preot. Părinții săi au botezat-o Blondina după numele Sfintei Mucenițe Blandina, sărbătorită în 25 iulie.

Din copilărie cânta la strană și știa Sfânta Liturghie pe de rost. A ajuns profesoară și s-a căsătorit cu inginerul Gheorghe Gobjilă, iar împreună au avut un fiu. În iunie 1940, când Rusia a preluat controlul asupra Basarabiei, familia sa nu reușit să se refugieze în România. Autoritățile comuniste doreau să-i păstreze în Basarabia, deoarece erau oameni apreciați de comunitate și aveau nevoie de ei.

Sfânta Blandina a susținut cu tărie și curaj în fața bolșevicilor dorința de a pleca în România, căreia dorea să-i slujească. Arestat fără motiv, soțul său a fost păcălit să-și semneze sentința, promițându-i-se că soția sa va rămâne liberă. Însă, au închis-o și pe ea, doar pentru că era membră a familiei arestatului. Experiența sa din lagărele din Siberia este descrisă în cartea de memorii „Suferințele Mamei Blondina”.

Timp de 15 ani a fost privată de libertate, a înfruntat frigul, foamea, munca epuizantă și domiciliul forțat. Durerea sa a fost îndulcită de gândul la Mântuitorul Hristos pe care l-a visat în închisoare, răstignit, cu coroana de spini pe cap, spunându-i: „Vezi cât sufăr și eu pe nedrept, nevinovat?”

După eliberare, Sfânta Blandina s-a stabilit la Iași și a continuat să slujească aproapelui, să ducă o viață jertfelnică, în permanentă rugăciune. Greutățile nu au încetat nici după stabilirea Iași, înfruntând ispite din partea fiului său, căsătorit cu o femeie atee. Dumnezeu i-a adus însă alinare prin slujirea pe care a făcut-o în Catedrala Mitropolitană, aproape de Sfânta Cuvioasă Parascheva care a făcut numeroase minuni cu ea. Tot în cartea de memorii, Sfânta Blandina consemnează din minuni pe care Sfânta Parascheva le-a făcut cu alți oameni, la care a fost martoră.

A trecut la Domnul în 24 mai 1971, iar la înmormântarea sa, în ziua Înălțării Domnului, s-a strâns o mulțime impresionată de oameni din toate categoriile: doctori, profesori, clerici, călugări, săraci și necăjiți pe care îi ajutase. Aceștia îi dăduseră numele de „mama Blondina” datorită dragostei și căldurii sale sufletești.

Fiul său, care nu o vizitase pe patul de boală, a ajuns la Iași doar cu câteva ore înainte de înmormântare și a fost uimit de marea de dragostea de care era înconjurată mama sa, o martiră și un model jertfelnicie.

Sfânta Blandina a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 1 iulie 2025, iar moaștele sale, care odihneau în Cimitirul „Eternitatea” din Iași, au fost deshumate în 22 aprilie 2026.

Sf. Mc. Teodosia fecioara – 29 mai

Sfânta Teodosia era din orașul fenician Tir. Într-un act de curaj, pe când avea 17 ani, a mers în Cezareea Palestinei, la temnițele unde erau ținuți creștini pentru a-i încuraja în suferința lor.

A fost prinsă de soldați și a fost dusă în fața guvernatorului. Acesta a încercat să o convingă să jertfească idolilor, dar tânăra creștină a rămas statornică în credința sa.

A fost supusă la chinuri, pe care sfânta le-a răbdat cu bucurie și a fost martirizată. În acea noapte s-a arătat în vis părinților ei pentru a le arăta slava de care avea parte ca muceniță.

Martiriul său a avut loc în jurul anului 307, iar în data de 29 mai este comemorată mutarea moaștelor sale de la Constantinopol la Veneția.

