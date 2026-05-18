Întâlnirea tinerilor Nepsis Marea Britanie s-a încheiat cu Sfânta Liturghie

Întâlnirea tinerilor Nepsis Marea Britainie s-a încheiat duminică la Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” – Bristol cu oficierea Sfintei Liturghii de către IPS Atanasie.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord le-a vorbit tinerilor despre Evanghelia vindecării orbului din naștere, arătând că minunea săvârșită de Hristos nu privește doar redarea vederii trupești, ci descoperă luminarea lăuntrică a omului și nașterea credinței celei vii.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat că adevărata orbire a omului nu este lipsa vederii trupești, ci închiderea inimii față de Dumnezeu și față de lumină. Orbului din Evanghelie i se deschid treptat nu doar ochii trupului, ci și sufletul, până la mărturisirea deplină a lui Hristos.

Deoarece, slujirea a avut loc în apropierea sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul comunității, Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat rolul providențial al acestora în istoria Bisericii, arătând că prin credință, curaj și responsabilitate, au transformat Crucea lui Hristos din semn al suferinței în semn al biruinței și al speranței pentru întreaga lume creștină.

Mulțumiri și recunoștință

La finalul slujbei, părintele protopop Ioan Claudiu Moldovan a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru prezență și binecuvântarea, precum și părintelui Pimen Vlad pentru conferințele și întâlnirile duhovnicești din cadrul congresului Nepsis.

La slujbă au participat Excelența Sa, Robert Marin, Consul General al României la Londra, precum și doamna Peaches Golding, Lord-Lieutenant al comitatului și orașului Bristol, reprezentant oficial al Coroanei Britanice în această regiune.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a apreciat implicarea tinerilor NEPSIS și efortul organizatorilor, subliniind că viitorul Ortodoxiei românești din diaspora se construiește prin comuniune, prin formarea unei generații vii duhovnicește și prin cultivarea unei credințe lucrătoare prin iubire și responsabilitate față de aproapele.

De asemenea, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord i-a oferit părintelui Pimen Vlad Crucea Marii Britanii pentru monahi, în semn de prețuire și recunoștință pentru bogata lucrare duhovnicească și misionară desfășurată în slujirea credincioșilor.

Congresul Nepsis

Congresul Nepsis Marea Britanie s-a desfășurat între 15 și 17 mai și a cuprins conferințe, întâlniri duhovnicești, momente de rugăciune și activități comunitare.

Eveniment care a reunit participanți din diferite regiuni ale țării, în jurul rugăciunii, al dialogului duhovnicesc și al comuniunii frățești.

Invitatul special de anul acesta a fost părintele Pimen Vlad de la Chilia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos.

Una dintre activitățile principale din cadrul congresului l-a reprezentat maratonul caritabil organizat de tinerii Nepsis Bristol, la inițiativa părintelui protopop Ioan Claudiu Moldovan, parohul comunității, pentru susținerea programului de adopție la distanță – „Un copil, o lumină”, destinat copiilor proveniți din familii defavorizate.

