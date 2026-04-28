Au început evenimentele dedicate Sf. Matrona de la Hurezi: Când va fi proclamarea locală a canonizării ei

Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi va avea loc la mănăstirea vâlceană Hurezi în perioada 4-5 mai 2026, anunță reprezentanții eparhiei.

Evenimentele dedicate sfintei au început deja la Hurezi, unde marți are loc Simpozionul Național „Lumina smereniei și a rugăciunii în viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi”.

Organizat de Centrul de Studii Brâncovenești al Arhiepiscopiei Râmnicului, evenimentul prilejuiește întâlnirea preoților și cercetătorilor vâlceni cu profesori universitari din cadrul facultăților de teologie și istorici, facilitând un dialog menit să așeze în lumină sfințenia vieții Cuvioasei Matrona.

Program liturgic

Luni, 4 mai, începând cu ora 17:00, va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.

Marți, 5 mai, începând cu ora 09:00, 17 ierarhi din țară și din diaspora vor oficia Sfânta Liturghie la Altarul de vară al mănăstirii.

După rugăciunea amvonului, se va citi Tomosul Sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, se va prezenta icoana canonică a sfintei și se va intona troparul dedicat ei.

Despre sfântă

Sfânta a fost canonizată, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă, în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1‑2 iulie 2025.

Ziua de pomenire din Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi este 5 mai.

Foto credit: Doxologia.ro