Sărbătoare pentru comunitatea românească din Guidonia, Italia: A fost sfințită biserica parohiei

Comunitatea ortodoxă română din localitatea Guidonia, în apropierea Romei, a sărbătorit sâmbătă finalul unui efort de aproape 11 ani prin sfințirea lăcașului de cult al parohiei.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

La eveniment au participat Marian Popescu, Consulul General al României la Roma, Mauro Lombardo, primarul orașului Guidonia Montecelio, Eligio Rubeis, fostul primar al localității, ambii primind Gramate de apreciere din partea Episcopului Italiei.

„Această zi de sărbătoare a reprezentat un moment de întărire a credinței, de comuniune frățească și de reafirmare a valorilor spirituale și identitare ale comunității românești din Italia, aflate sub ocrotirea Sfântului Proroc Ieremia”, transmit reprezentanții parohiei.

Părintele paroh Sebastian Cosma a primit Ordinul Eparhial „Sfântul Dionisie Exiguul”, în semn de recunoștință pentru devotamentul său pastoral, pentru eforturile depuse la zidirea bisericii și pentru organizarea comunității parohiale din Guidonia. De asemenea, doamna preoteasă Lucia Maria Cosma a primit Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru mireni.

Preasfinția Sa a acordat Gramate Consiliului și Comitetului Parohial, reprezentantului constructorului, membrilor echipei de pictură, precum și tuturor celor implicați în construirea și utilarea bisericii.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Proroc Ieremia” a fost înființată la data de 28 martie 2010, avându-l ca preot paroh pe părintele Sebastian Cosma.

După o perioadă în care slujbele s-au desfășurat în diferite locuri acordate de comunitatea catolică sau de municipalitate, în anul 2015, parohia a primit un teren pe o perioadă de 99 de ani pe care a construit lăcașul de cult.

În același an au fost obținute autorizațiile necesare, iar la 23 mai 2015, Preasfințitul Părinte Siluan a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie. Lucrările de construcție au început în august 2015, iar din data de 25 decembrie 2016 a început oficial slujirea în noua biserică.

În anii următori au fost realizate numeroase lucrări de amenajare și extindere, precum construirea casei de prăznuire, ridicarea porții maramureșene, amenajarea pridvorului și montarea catapetesmei. Totodată, pictura altarului și a turlei a început în anul 2019.

Adresa bisericii este: Via delle Gerbere, Collefiorito, Guidonia.

Foto credit: Episcopia Italiei