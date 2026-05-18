Sfinții Putneni s-au retras la liniște, însă i-au sprijinit pe cei din lume: PS Macarie la Sihăstria Putnei

„Acești sihaștri s-au retras la mai multă liniște, însă i-au odihnit, i-au întărit și i-au sprijinit pe cei care au rămas în lume”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, despre Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan.

Sâmbătă, în ziua de pomenire a sfinților, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii sucevene Sihăstria Putnei, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Părintele Episcop Macarie a precizat că vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților și-a ales locul de odihnă veșnică la Sihăstria Putnei, deoarece a fost impresionat de cei trei cuvioși care, deși s-au retras din lume, nu i-au părăsit pe cei greu încercați în perioada de stăpânire austriacă.

„Și-au împlinit testamentul povățuitorului lor, al Sfântului Iacob Putneanul, purtând de grijă față de toți și mai cu seamă față de tineri și copii”, a subliniat ierarhul, amintind că a aflat de Părintele Arhiepiscopa Pimen că cei trei sihaștri au făcut un memoriu către Curtea Imperială de la Viena, „ca să nu-i îndepărteze de dreapta credință pe bucovineni și să le dea sprijin copiilor să învețe carte și să-și cultive identitatea de credință și de neam”.

Lumea nu au părăsit

„Și, așa cum au împlinit această lucrare în vechime Sfinții Putneni, o împlinesc și astăzi părinții de aici, de la Sihăstria Putnei, și de la bătrâna mănăstire ștefaniană Putna”, a subliniat Preasfințitul Părinte Macarie.

„Iată, părinții împlinesc această lucrare și au o legătură apropiată cu păstoriții, așa cum au avut-o dintotdeauna cei care s-au sfințit aici.”

Părintele episcop a adăugat că pelerinii scandinavi convertiți la Ortodoxie care au venit împreună cu Preasfinția Sa în pelerinaj în Bucovina au rămas impresionați, „de această frumoasă legătură între cler, cin monahal și poporul dreptmăritor”.

„Fiindcă ne sprijinim unii pe alții, fraților și surorilor, ne purtăm poverile unii altora, și, așa cum sfinții, în vechime, atunci când au trăit pe acest pământ și au dus greutățile acestei vieți, i-au sprijinit pe cei de lângă ei, și acum ne sprijină și nu ne părăsesc, mai cu seamă că sunt atâtea provocări în lumea de astăzi, sunt atâtea greutăți”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a accentuat nevoia de fidelitate, unitate și pace în familie și „în familia mare a Bisericii”.

30 ani de la sfințirea Bisericii „Buna Vestire”

Arhimandritul Iosif Onică, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, a amintit la final că anul acesta se împlinesc 36 de ani de la descoperirea moaștelor celor trei Sfinți Putneni adormiți întru Domnul cu două secole mai înainte.

„Spun Sfinții Părinți că nu poate să stea lumina sub obroc. Așa și sfintele moaște: iată că, după 200 de ani, au ieșit la iveală, au ieșit la lumină, pentru ca noi, cei de astăzi, și cei după noi să se bucure, să le sărute, să le cinstească și mai ales să primim ajutor dacă ne rugăm cu credință”, a spus părintele stareț.

Arhim. Iosif Onică a mai precizat că anul acesta se împlinesc și 30 de ani de la sfințirea bisericii de piatră pe locul căreia au fost găsiți cei trei Sfinți Putneni.

Liturghia a fost urmată de un parastas pentru Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, pentru ctitori, membri ai obștii și sprijinitori trecuți la Domnul și de un Trisaghion la mormântul Părintelui Arhiepiscop Pimen din cimitirul Mănăstirii Sihăstria Putnei.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Sihăstria Putnei (deschidere articol)