Tomos sinodal pentru proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași (Text integral)

Textul integral al Tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, citit la Catedrala Mitropolitană din Iași duminică, 17 mai 2026:

Tomos sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal și iubiților

credincioși mireni din Patriarhia Română,

Har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhierești binecuvântări!

Cuviincios și vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârșit întru sfințenie, care au câștigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieții lor virtuoase, mărturisind pe Hristos, prin faptele și cuvintele lor, în vremuri de prigoană. Despre ei, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că, întrucât au ascultat cuvântul Său, s-au făcut „prietenii Lui” (Ioan 15, 14). Prin jertfa lor, ei s-au asemănat Mirelui Hristos, ascultând cuvântul Său care zice: „Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște.” (Ioan 15, 18-19). Cinstind pe cei ce au strălucit prin viețuirea lor sfântă și s-au făcut prin fapte călăuzitori oamenilor, împlinim îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13, 7). Pe acești sfinți Biserica îi cinstește cu laude și cu cântări, precum spune Prorocul David, de Dumnezeu insuflat: ,,Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor“ (Psalmul 138, 17). Cu adevărat, sfinții au împlinit cuvântul și voia lui Dumnezeu, după cum citim iarăși în Psalmi: „prin sfinții de pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei” (Psalmul 15, 3).

Printre acești aleși ai lui Dumnezeu se numără și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Această mare nevoitoare și iubitoare de Dumnezeu s-a născut la 24 februarie 1906, în satul Grușenți-Chelmești din Basarabia. Tatăl ei, preotul Zaharia, și mama sa Serafima s-au îngrijit să îi ofere o educație aleasă. Încă din pruncie a fost sădită în inima ei evlavia, smerenia și dragostea pentru sfintele slujbe. Căsătorindu-se cu Gheorghe Gobjilă, fiu de preot, și-au trăit viața de familie cu înțelepciune, fiind binecuvântați de Dumnezeu cu un fiu, Vladislav-Slavcic. După anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, în anul 1940 prigoana bolșevică asupra intelectualilor și a familiilor înstărite a afectat și familia învățătoarei Blandina. În anul 1941 ea a fost arestată împreună cu soțul ei și au fost trimiși în exil, în Siberia. Acolo, Sfânta Blandina a îndurat cu încredere în Dumnezeu foametea, frigul, batjocura și moartea martirică a soțului ei Gheorghe. Fiind în închisoare, i s-a arătat în vis Domnul Iisus Hristos răstignit, spunându-i: „Vezi cât sufăr și Eu pe nedrept, nevinovat fiind?”, iar aceste cuvinte au fost primite de ea ca dar de la Dumnezeu, deoarece i-au adus multă liniște, putere, pace și mângâiere în încercările cumplite prin care a trecut. După ani grei de suferință, în anul 1949 a fost eliberată, dar a fost silită să rămână în Siberia, unde a primit-o în grijă pe mama sa, până la moartea acesteia. Apoi, prin pronia Domnului, după 15 ani de chin în Siberia, în anul 1957 a venit în România, la Iași, aproape de racla Sfintei Cuvioase Parascheva, pe care o cinstea cu multă evlavie. Viețuirea sa a fost asemenea unei monahii: în fiecare zi, din zori și până în seară, era prezentă la Catedrala Mitropolitană și făcea curățenie. Însă îndată, fiul și nora ei au pus-o să aleagă între a rămâne în casa lor sau a merge în continuare la Catedrala din Iași. Atunci, sfânta a mărturisit: „Eu pe Dumnezeu Îl am întotdeauna. Eu de orice mă lepăd, dar de Dumnezeu nu mă lepăd! Nu trebuie să mă gândesc trei zile, vă spun acum: dacă nu se poate să fiu și cu Dumnezeu și cu voi, atunci Îl aleg pe Dumnezeu.” Multe încercări a îndurat Sfânta Blandina în viața sa, pe toate răbdându-le pentru Hristos. Celor care o judecau, socotind că se înjosește spălând pardoseala Catedralei, sfânta le răspundea: „Mie nu îmi este rușine să spăl picioarele Mântuitorului Hristos”. Bineplăcând lui Dumnezeu și oamenilor, Sfânta Mărturisitoare Blandina s-a mutat la cereștile lăcașuri, cu pace, la 24 mai 1971.

Smerenia Noastră, după consultarea Sinoadelor Mitropolitane ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Mitropoliei Basarabiei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Mărturisitoare, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe, și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept-credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând Tradiției Sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor Harul Preasfintei Treimi,

HOTĂRÂM

Ca, de acum înainte și în veci, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, să fie numărată între sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, să i se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept-credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte.

Și, pentru ca evlavia drept-măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.

Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.

Acest Tomos Sinodal de canonizare se proclamă astăzi, 17 mai, anul mântuirii 2026, în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! (2 Corinteni 13, 13).

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Dimpreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci