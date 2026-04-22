Moaștele Sf. Blandina, deshumate la Iași: Să rămânem statornici în credință, asemenea ei, îndeamnă PS Veniamin

Moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași au fost deshumate miercuri la Cimitirul „Eternitatea” din Iași. Prezent la eveniment, PS Veniamin i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul statorniciei în credință al sfintei.

Slujba solemnă a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cinstitele moaște au fost așezate în Catedrala veche „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unde a continuat rânduiala specifică deshumării sfinților.

Știa neputințele oamenilor

În cuvântul rostit la finalul slujbei, Episcopul Basarabiei de Sud a evidențiat viața plină de încercări și greutăți a Sfintei Blandina.

„De foarte multe ori, Sfânta Blandina era cea care îi încuraja pe ceilalți. Ea trecuse prin foarte multe greutăți și știa neputințele oamenilor, se străduia să-i ajute, făcea colecte pentru a ajuta pe cei cu mulți copii sau aflați în situații foarte dificile, oamenii având foarte mare încredere în ea și dându-i câte un pomelnic ca să se roage pentru ei sau ca să ducă pomelnicul la Sfânta Parascheva”.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să primească dragostea noastră și să ne îndrume și nouă pașii prin viață ca, asemenea Sfintei Mărturisitoare Blandina, să rămânem statornici în credință în orice împrejurare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate bucuriile și darurile pe care le revarsă asupra noastră”, a spus Preasfințitul Părinte Veniamin.

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuți, județul Hotin, din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici.

A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit, în 1926, cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia, într-un calvar de 15 ani de suferință.

În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostili credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blondina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină.

A devenit o prezență discretă dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice pe 24 mai 1971.

Proclamarea canonizării

Sfânta Blandina de la Iași a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 sfinte femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc anul acesta, la Catedrala Patriarhală, în data de 6 februarie.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va avea loc dumincă, 17 mai, la Catedrala Mitropolitană din Iași, și pe 23 mai, la Chișinău.

Vezi biografia extinsă a Sfintei Blandina de la Iași alcătuită de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci