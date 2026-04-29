Proclamarea locală a Sfintei Mavra de pe Ceahlău va avea loc la Mănăstirea Durău

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de la Ceahlău va avea loc în data de 4 mai la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

Programul manifestării include slujba privegherii care va fi oficiată în ajun, de la ora 18:00. Evenimentul solemn al proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de a doua zi.

Canonizarea Sfintei Mavra de pe Ceahlău și a altor 15 femei cu viață sfântă a avut loc în ședința Sfântului Sinod din 1 iulie 2025, iar proclamarea generală a canonizării a fost în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală. Data de pomenire a Sfintei este 4 mai.

Sfânta Mavra de pe Ceahlău

Sfânta, care a primit numele de Maria la botez, a trăit în a doua parte a secolului al 17-lea, fiind originară dintr-un sat de pe valea Bistriței.

Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, râvnitori de cele sfinte, au crescut-o în credință și dragoste de Dumnezeu, îndemnând-o la rugăciune, postire și fapte bune.

La vârsta de 20 de ani a intrat în obștea monahală de la Schitul Silvestru, unde a deprins rânduielile cinului îngeresc, ajungând cu totul smerită și supusă, și a împlinit cu bucurie ascultările încredințate de maica stareță.

Sihăstria

După mai mulți ani petrecuți în ascultare la schit, a ales calea sihăstriei. Astfel că a primit Schima Mare și a mers pe muntele Ceahlău, unde a locuit într-un bordei.

Acolo se ostenea mult, făcea sute de metanii, mânca o dată pe zi, seara, mulțumindu-se cu câțiva pesmeți muiați în apă și cu puține fructe culese și uscate chiar de ea și dormea doar câteva ore, pe un scaun.

Prin rostirea zilnică a psalmilor, a ajuns să știe întreaga Psaltire pe de rost. La aceasta adăuga cercetarea zilnică a Sfintei Scripturi și rugăciunea inimii.

Când și-a simțit sfârșitul pământesc aproape, Sfânta Mavra le-a rugat pe maicile care o vizitau să îi cheme preotul duhovnic să o pregătească pentru marea călătorie care-i stătea înainte.

A doua zi, când maicile au intrat în chilia ei, au găsit-o întinsă pe smeritul pat, cu fața către răsărit, cu mâinile încrucișate pe piept, îmbrăcată după rânduiala călugărească.

