Militarii Bazei 95 Aeriană Bacău l-au comemorat pe căpitanul Alexandru Șerbănescu

Militarii Bazei 95 Aeriană Bacău l-au comemorat sâmbătă pe căpitanul aviator Alexandru Șerbănescu, cel care a dat numele unității.

Evenimentul a cuprins o slujbă de pomenire pentru aviatorul emblemă a aviației militare românești de război la 114 ani de la nașterea sa. Ceremoniei i-a urmat depunerea de coroane de flori la bustul aviatorului.

Un as al aviaţiei de vânătoare române în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu, comandantul eroicului Grup 9 Vânătoare, sintetizează atât esenţa neamului nostru, cât şi tăria acestuia în faţa pericolului, arată reprezentanții Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”.

Pentru faptele sale de vitejie, Alexandru Şerbănescu a fost decorat cu ordinele ,,Virtutea Aeronautică”, ,,Steaua României”, ,,Crucea de Fier”, ,,Coroana României” şi cu cea mai înaltă distincţie – Ordinul Militar ,,Mihai Viteazul”.

Alexandru Șerbănescu s-a născut în data de 17 mai 1912, în satul Vlaici, comuna Colonești, județul Olt.

