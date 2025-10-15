La ce să fii atent înainte de a intra în Catedrala Națională: Porticurile, piațeta și turlele (pdf)

În doar 11 zile vei putea fi martorul sfințirii mari a Catedralei Naționale. Această slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând cu ziua de duminică, 26 octombrie 2025, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până la finalul lunii.

Înainte de a intra în interiorul Catedralei, poate ar trebui să aloci timp să admiri și elementele exterioare din cadrul ansamblului arhitectural al Catedralei Mântuirii Neamului, respectiv porticurile, piațeta și turlele. Toate acestea contribuie la definirea acestui spațiu sacru în peisajul urban al Bucureștilor, ca o mărturie a istoriei și spiritualității românești.

Un lucru care nu poate fi văzut decât dintr-o imagine aeriană este că tot terenul pe care se află Catedrala Națională are forma unui potir pentru a trimite către Sfânta Euharistie, Taina centrală a Bisericii și Taina care va fi cel mai des oficiată în această Catedrală.

Porticurile, piațeta și turlele Catedralei Naționale

Elementele exterioare din cadrul ansamblului arhitectural al Catedralei Naționale – porticurile, piațeta și turlele – contribuie la definirea acestui spațiu sacru în peisajul urban al Bucureștiului, ca o mărturie a istoriei și spiritualității românești, sinteză între tradiție și modernitate.

Porticuri

Inspirate de pridvoarele brâncovenești, porticurile Catedralei Naționale au un rol estetic și totodată practic, definind spațiul esplanadei. Accesul principal se realizează dinspre cele două porticuri (de nord-vest și sud-vest) prin intermediul unui pridvor cu arcade, care marchează intrarea în catedrală.

Pe laturile de nord și sud ale piațetei, porticurile delimitează zona altarului de vară, creând un cadru adecvat pentru desfășurarea slujbelor în aer liber.

Piațetă

În fața catedralei se întinde o esplanadă (piațetă) concepută pentru a facilita participarea la slujbe. Acest spațiu deschis, cu o suprafață de 11.600 m2, nu doar că pune în valoare monumentalitatea bisericii, dar are și capacitatea de a găzdui 23.200 de persoane în timpul evenimentelor liturgice exterioare.

Ce este „Peștera Sf. Andrei”

Sub esplanadă se află un spațiu subteran extins, de dimensiuni mai mari decât amprenta la sol a catedralei, denumit simbolic „Peștera citadină Sfântul Apostol Andrei”, cu un volum total de 87.505,67 m3 și o capacitate de 6.900 persoane, destinat activităților culturale, catehetice, sociale și organizării unui muzeu.

Cele 8 turle

Silueta Catedralei este definită de cele opt turle ale sale, care îmbină elemente arhitecturale din diverse regiuni ale României, precum turnurile zvelte transilvănene, cu monumentalitatea specifică unor catedrale occidentale. Ansamblul central este format dintr-o turlă principală și patru turle secundare, iar la vest, încă trei turle mari.

Turla principală (Pantocratorul) atinge o înălțime de 120 de metri până la baza crucii. La interior, cupola acestei turle adăpostește o icoană a lui Hristos Pantocrator (Atotțiitorul), realizată în mozaic. Această reprezentare iconografică monumentală are un diametru de 12 metri și o suprafață de peste 150 de metri pătrați. Crucea de pe turla principală are 7 metri înălțime și o greutate de 7 tone.

Turla-clopotniță, situată pe latura vestică, deasupra exonartexului, adăpostește cele șase clopote ale catedralei, turnate la Innsbruck de către renumita firmă Grassmayr. Acestea au o greutate totală de 33 de tone și sunt amplasate la o înălțime de 60 de metri, iar clopotul principal, cu balans liber, cântărește 25 tone.

Tot ce s-a realizat are o semnificație

„Plastica exterioară și interioară sunt două componente de importanță deosebită în stabilirea unui climat de intercomunicare. Nu se va renunța la tradiție, dar ea va fi interpretată ca o stare de permanentă aprofundare. Plastica va trebui să fie purtătoarea mesajului canonic ortodox, astfel încât nimic din ceea ce reprezintă construcția sau decorația interioară să nu fie întâmplător, fără sens duhovnicesc. Volumul construcției catedralei trebuie să reprezinte locul care adăpostește Taina Sfintei Euharistii, Biserica, și terenul are configurația unui potir. Întreaga construcție este îndreptată spre cer prin opt turle aurite. Turla cea mai mare, Pantocrator, reprezintă pe Iisus Hristos, Capul Bisericii, având alături patru turle mici, simbolizând cei patru Evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Spre vest, turla clopotniță reprezintă pe Maica Domnului, iar turlele alăturate reprezintă pe Sfinții Apostoli Andrei și Filip, care au început creștinarea poporului român (geto-daco-roman). Lungimea catedralei (120 m) este egală cu înălțimea turlei Pantocrator, deoarece Hristos cel Răstignit și îngropat este Același cu Hristos cel înviat și înălțat la cer. Această semnificație a compoziției arhitecturale poate fi considerată ca o chemare la elevație spirituală, ca prin Iisus Hristos noi să devenim părtași ai vieții și bucuriei veșnice ale Preasfintei Treimi”.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Descarcă pliantul despre elementele exterioare ale Catedralei de aici.

