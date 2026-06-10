Limesparcul de la castrul Călugăreni va fi inaugurat la finalizarea proiectului de conservare

Limesparcul de la Castul Călugăreni va fi inaugurat sâmbătă la finalizarea unui proiect de conservare finanțat prin PNRR.

„Prin lansarea Limesparcului, patrimoniul de la Călugăreni devine mai accesibil, mai interactiv și mai conectat la comunitate, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi istoria chiar în locul în care aceasta s-a desfășurat”, a transmis Muzeul Județean Mureș, într-un comunicat de presă.

Scopul proiectului „Dezvoltarea Parcului Arheologic de la Călugăreni, comuna Eremitu, județul Mureș” este readucerea la viață a patrimoniului roman din județul Mureș, ca parte a Frontierei Romane din Dacia, înscrisă din anul 2024 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Inaugurarea Limesparcului va avea loc de Zilele Europene ale Arheologiei, marcând o etapă importantă în valorificarea sitului de la Călugăreni. În cadrul evenimentului vor fi prezentate publicului rezultatele investițiilor realizate în cadrul proiectului.

Programul inaugurării

Deschiderea oficială a castrului va avea loc de la ora 11:00, în prezența oficialităților județene și locale și a unor specialiști în domeniul patrimoniului cultural, din mediul academic și cultural.

Programul evenimentului include recrearea unor aspecte ale vieții militare și cotidiene de la frontiera Imperiului Roman.

Vizitatorii vor putea participa la „Herbarium”, o serie de ateliere de pedagogie muzeală dedicate cunoașterii lumii plantelor din Antichitate.

De asemenea, în program mai figurează ateliere de mozaic și frescă, care vor oferi participanților ocazia să descopere tehnici artistice utilizate în Antichitate.

Foto credit: Facebook / Muzeul Județean Mureș