Crucea Roșie Română încurajează donarea regulată de sânge printr-o nouă campanie națională de informare și conștientizare, lansată luni, în parteneriat cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau” din Capitală, potrivit unui comunicat de presă.

Inițiativa, intitulată „Faci bine, te simți bine. Donează! Sânge pentru viață”, își propune să atragă atenția asupra nevoii permanente de sânge din spitale și să încurajeze donarea voluntară și regulată.

Potrivit organizatorilor, fiecare donare poate contribui la salvarea a până la trei vieți, sângele fiind indispensabil în tratamentul pacienților cu afecțiuni grave, al victimelor accidentelor și al persoanelor care au nevoie de intervenții chirurgicale complexe.

Mesaj pentru viață

Directorul general al Crucii Roșii Române, Adrian Halpert, a subliniat că donarea de sânge nu trebuie asociată exclusiv situațiilor de criză.

„În România, vorbim prea des despre donarea de sânge doar atunci când apare o urgență, un accident, o tragedie. Dar trebuie să înțelegem că nevoia de sânge există în fiecare zi, în spitale, pentru pacienți care nu ajung la știri”.

Obiectivul campaniei este transformarea donării într-un gest obișnuit de responsabilitate civică: „Mesajul nostru este simplu: să facem din donare un gest firesc, repetat, responsabil”.

„Îi invităm pe toți cei care pot dona să ne urmeze exemplul. Nu pentru Crucea Roșie. Nu pentru o campanie. Ci pentru oamenii care, în fiecare zi, au nevoie de sânge pentru a trăi”, a îndemnat Adrian Halpert.

Pentru a susține mesajul campaniei prin propriul exemplu, angajații, voluntarii și colaboratorii Crucii Roșii Române vor dona sânge în data de 11 iunie.

Rezultatele campaniilor

La rândul său, Tania Bălașa Mihalcia, directorul general al Institutului Național de Transfuzie Sanguină, a amintit că sângele nu poate fi produs artificial și nu are înlocuitor, motiv pentru care donarea voluntară rămâne esențială pentru funcționarea sistemului medical.

„Prin această campanie, ne dorim să transmitem un mesaj simplu, dar vital: fiecare donare contează, iar fiecare donator poate face diferența între viață și moarte pentru mai mulți pacienți”.

Datele prezentate de organizatori arată că, în anul 2025, aproximativ 352.000 de persoane au donat sânge în România, reprezentând 3,3% din populația eligibilă.

Prin noua campanie, Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină urmăresc să crească gradul de informare al populației și să consolideze cultura solidarității și a responsabilității față de cei aflați în suferință.

Donează sânge, salvează o viață

Totodată, Patriarhia Română derulează campania „Donează sânge, salvează o viață!”, cea mai amplă din România, desfășurându-se în toate județele și în diaspora.

Activitatea, derulată la nivel național, contribuie constant la salvarea de vieți omenești într-un context în care nevoia de sânge și produse sanguine rămâne ridicată.

De la debutul programului, în 2013, și până în prezent, au fost colectați aproximativ 25.000 de litri de sânge de la peste 42.000 de donatori.

Foto credit: Magnific