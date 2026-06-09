Duminica Părinților și a Copiilor a fost marcată la un centru pentru tineri și minori privați de libertate

Centrul de detenție pentru tineri și minori de la Tichilești, județul Brăila, a găzduit duminică o nouă ediție a evenimentului „Duminica Părinților și a Copiilor”, menit să reafirme importanța familiei, a reconcilierii și a speranței în procesul de reintegrare socială.

28 de aparținători și 7 tineri internați au petrecut împreună trei ore de neprețuit, marcate de emoții puternice și de bucuria regăsirii. Părinți, copii, frați și surori s-au putut strânge în brațe după mult timp în care nu s-au văzut.

În semn de prețuire și respect, doamnele și domnișoarele din familie venite în vizită au primit câte o floare oferită de tinerii privați de libertate.

În același timp, cei mai mici dintre vizitatori s-au bucurat de prezența fraților lor mai mari, transformând terenul de fotbal al unității într-un spațiu al copilăriei, al jocului și al libertății spiritului. Pizza, dulciurile și timpul petrecut împreună au adus zâmbete pe chipurile celor mari și mici.

Clerici implicați

Cu sprijinul direct al preotului capelan și al Parohiilor Tichilești I și Tichilești II, întâlnirea a facilitat discuții deschise și apropiate, într-o atmosferă normală de comuniune.

De asemenea, familiile au avut oportunitatea de a vizita spațiile de deținere, secțiile și sălile destinate activităților educative. Ziua s-a încheiat la capela unității, unde a fost oficiată o slujbă de mulțumire.

Activitatea a fost coordonată de doamna subcomisar de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, alături de preotul capelan Adelin Cristian Bocioagă, beneficiind de sprijinul a doi psihologi: subcomisarii de poliție penitenciară Marin Alina și Rodica Drăgan.

„Această zi a demonstrat încă o dată că legăturile de familie, susținerea celor dragi și păstrarea speranței reprezintă piloni fundamentali în asistența socială și psihologică a tinerilor, dovedind că dragostea, iertarea și dorința de schimbare nu cunosc bariere”, au transmis reprezentanții instituției corecționale.

Duminica Părinților și Copiilor în Patriarhia Română a fost instituită de Sfântul Sinod în 2009 și este marcată în prima duminică de după Ziua Copilului.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos