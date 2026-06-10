Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

IPS Atanasie: Postul Sfinților Apostoli este o chemare la redescoperirea adevăratei noastre identități creștine

„Postul Sfinților Apostoli este și o chemare la redescoperirea adevăratei noastre identități creștine”, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj transmis credincioșilor la începutul postului.

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PS Sofian Brașoveanul la Mănăstirea Cernica: Sfințenia înseamnă sănătatea sufletului și a trupului

„Sfințenia înseamnă sănătatea sufletului și a trupului. Înseamnă o sănătate așa cum a gândit-o Dumnezeu pentru noi”, a spus duminică, la Mănăstirea Cernica, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

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Sărbătoare într-o parohie tulceană: Pictura bisericii a fost sfințită după opt ani de lucrări

Episcopul Visarion al Tulcii a sfințit duminică pictura Bisericii „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiu, după opt ani de lucrări.

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Dr. Iustinian Simion, fiu al Fălticenilor, va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg originar din Fălticeni, va fi distins cu titlul de Cetățean de Onoare al orașului natal.

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Caravană medicală într-un sat băcăuan: 35 de medici și voluntari au oferit consultații gratuite

Medicii și voluntarii Caravanei medicale „Sănătate în comunitate – Pe urmele sfinților vindecători” au oferit consultații medicale gratuite sâmbătă și duminică, în localitatea Pâncești din județul Bacău.

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