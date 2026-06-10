Revedere la Alba Iulia, după 30 de ani: O adevărată călătorie a credinței și a slujirii, a spus PS Samuel Bistrițeanul

„Aceste trei decenii care s-au scurs nu sunt doar o distanță cronologică, ci au fost o adevărată călătorie spirituală a credinței și a slujirii”, a spus Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Preasfinția Sa a participat la finalul săptămânii trecute la revederea absolvenților primei generații a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, promoția 1991-1996. Evenimentul a avut loc în Catedrala Reîntregirii din municipiu.

Cu acest prilej, ierarhul, fost cadru didactic al instituției de învățământ, a subliniat că aniversarea nu reprezintă doar o rememorare a celor 30 de ani care au trecut, ci și un prilej de evaluare a drumului parcurs în credință.

„Astăzi aniversăm nu doar trecerea acestui timp, ci și fidelitatea față de acel da rostit în tinerețe”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Adevărata măsură a vieții constă în nu în câți ani au trecut, ci în cât de statornici am rămas fiecare în făgăduințele făcute de noi înaintea lui Dumnezeu”.

Împlinirea valorilor creștine în societate

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat importanța integrității morale și a asumării valorilor formate în perioada studiilor la seminar.

„După trei decenii, îmi vine să spun că cea mai valoroasă realizare a unei generații de foști elevi seminariști nu este poziția socială sau numărul realizărilor exterioare, ci faptul că oamenii pe care i-ați întâlnit pot avea încredere în cuvântul și în mărturia dumneavoastră”.

„În școală, și eu, și dumneavoastră, și toți care am făcut o școală teologică, am învățat poruncile dumnezeiești, am învățat teologia din cărți. Însă după aceea, în viață, am învățat cât este de greu, dar în același timp, și cât este de frumos să împlinești aceste porunci”, a mai spus ierahul.

Îndemn la iertare

Totodată, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a explicat că provocările și încercările întâlnite de-a lungul vieții îi cheamă pe să răspundă răului prin bunătate, răbdare și iertare: „Fiecare dintre noi, și dumneavoastră, și eu, și cred că nu este om în lumea așa, să nu cunoască în cursul vieții nedreptăți, dezamăgiri, critici, neînțelegeri”.

„Totuși Hristos ne cere să răspundem nu prin resentimente sau răzbunare, ci prin răbdare, prin iertare și prin dragoste creștină. Poate că asta este una dintre cele mai importante lecții pe care ne-a predat-o viața”.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a amintit de mulțimea momentelor pastorale și duhovnicești prin care au trecut cei ce slujesc Biserica: „Au fost multe mile sau multe mii de pași parcurse cu Hristos și în același timp și cu frații Săi mai mici, cu semenii noștri”.

La final, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe absolvenți să privească înainte cu recunoștință și nădejde: „Să continuați să mergeți încă multe mile de acum înainte, slujind lui Dumnezeu și semenilor”.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului