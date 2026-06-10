Reprezentanți ai conducerii Poliției din Viena au vizitat Biserica românească „Sfântul Ștefan cel Mare”

Reprezentanți ai conducerii Poliției din Viena au vizitat recent Biserica românească „Sfântul Ștefan cel Mare”.

Vizita a avut loc în cadrul inițiativei de dialog și cooperare comunitară „GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei”.

Oaspeții au fost întâmpinați de părintele paroh Emanuel Nuțu, care a prezentat misiunea spirituală și activitatea pastorală a parohiei, evidențiind rolul Bisericii în păstrarea credinței ortodoxe, a identității românești și a valorilor creștine în diaspora.

De asemenea, Carmen Șereș le-a prezentat activitățile educaționale și culturale desfășurate în cadrul școlii parohiale.

„Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de deschidere și respect, confirmând importanța colaborării dintre instituțiile publice și comunitățile religioase în promovarea siguranței, responsabilității și coeziunii sociale”, au transmis reprezentanții parohiei din Viena.

Reprezentații poliției au admirat lăcașul de cult și ansamblul său iconografic, care a oferit prilejul unui dialog despre tradiția ortodoxă, patrimoniul spiritual românesc și valorile creștine comune.

Foto credit: Facebook / Biserica Sf. Ștefan cel Mare din Viena