La Catedrala Națională se va ajunge trecând prin două porticuri: unul îi omagiază pe eroi, celălalt pe donatori

Părintele Nicolae Crîngașu, Consilier patriarhal și coordonator al Sectorului Monumente și construcții bisericești, a explicat pentru Trinitas TV lucrările planificate pentru anul în curs la Catedrala Națională. Accesul principal în curtea ei se va face prin două porticuri: unul îi va omagia pe eroii neamului, celălalt pe toți donatorii sfântului lăcaș.

Cele două porticuri arcuite vor străjui accesul spre intrarea principală în Catedrală, cea dinspre Strada Izvor, în partea de vest a Catedralei. Ele se vor îmbina pe linia care reprezintă axul central al edificiului și vor avea două cupole inscripționate cu mesaje de recunoștință.

„Unul de recunoștință eternă pentru eroii neamului, cărora le este consacrată această catedrală, și o să fie scris cu niște litere mari, aurii, ca o recunoștință vie, pentru totdeauna, față de jertfa lor supremă pentru țară și pentru credință. Celălalt text va fi unul de recunoștință față de toți oamenii care au ajutat la construcția catedralei”, a explicat Părintele Nicolae Crîngașu.

Cea mai remarcabilă lucrare care se va face la interior în acest an va fi pictura în mozaic a Arcului Triumfal, care realizează legătura între navă și zona altarului.

„Arcul triumfal din fața Sfântului Altar este de o mare frumusețe, Părintele Patriarh a aprobat un proiect extrem de frumos”, a precizat coordonatorul Sectorului Monumente și construcții bisericești.

„Dacă tot ce am văzut până acum din pictură are o frumusețe cerească, mi se pare că și acest Arc Triumfal, care parcă unește cerul cu pământul, altarul cu restul bisericii, are o frumusețe și o expresivitate liturgică cerească.”

Lucrări la Catedrala Națională în 2022

Pe parcursul acestui an se vor mai finaliza tencuielile decorative și placările cu piatră la nava catedralei.

„În curând, noi sperăm că terminăm toate lucrările peste Cota +45, deci peste streașina navei principale a catedralei – turle și tot ce înseamnă acoperișurile”, a menționat Părintele Nicolae Crângașu.

Lucrările de la nava bisericii vor continua și ele. Se va continua aplicarea pietrăriei ornamentale în jurul ferestrelor (mai sunt de finalizat 60% dintre ele) și în cele trei pridvoare rămase: nord, sud și est, unde este lângă altar și lucrările vor fi mai complicate.

„După ce am face această etapă, de finalizare a tuturor elementelor de pietrărie ornamentală, trebuie să facem tencuirea. Tencuirea Catedralei se face cu o tencuială de ciment de culoare gri. Deci suportul principal, care este o tencuială armată, foarte rezistentă, peste care se aplică tencuiala ornamentală, decorativă. Aceste operațiuni ar putea să dureze tot anul dacă am avea bugetul alocat”, a declarat Părintele Nicolae Crîngașu.

Alte lucrări pentru anul în curs: pietruirea de la Cota Zero – soclul Catedralei și de la Cota – 2 – terasa circulară din jurul acesteia, care este betonată și hidroizolată, dar nu este placată cu pietrărie.

La interior este în curs de finalizare pictura în tehnica mozaicului din altar și se lucrează la montarea scenei Nașterii Domnului din absida sudică. Deasupra soleii a fost montată schela și se lucrează la tencuirea Arcului Triumfal.

„Partea aceasta de aplicare a picturii în mozaic pe peretele Catedralei este ultima dintr-un proces mult mai lung și complicat, de realizare a icoanei, picătură cu picătură, în atelierele în care pictorii noștri lucrează intens”, a spus Părintele Nicolae Crîngașu.

El a menționat că ritmul lucrărilor la pictura în mozaic continuă la fel în orice anotimp, deoarece partea cea mai mare se realizează în atelier.

„După ce se face o lucrare de circa o lună de zile în atelier, bob cu bob, din mozaic, pe un suport special de hârtie, în câteva zile se montează pe perete. Cam aceasta ar fi ponderea lucrărilor de pictare, care sunt într-o etapă foarte încurajatoare și foarte spectaculoasă”, a mai spus părintele consilier.

Comparând Catedrala Mântuirii Neamului cu proiecte asemănătoare din alte țări se poate constata că nu este scumpă, ci dimpotrivă. Întreaga construcție va costa cu 20 de milioane de euro mai puțin decât refacerea acoperișului distrus de flăcări al Catedralei Notre Dame din Paris.

Doar costul clădirii Catedralei Naționale a fost estimat în 2010 la 118 milioane de euro, dar până în prezent au fost cheltuiți 105.675.115 euro, inclusiv pentru pictură și alte amenajări. Practic, au fost investiți mai puțini bani decât s-a estimat, fapt nemaiîntâlnit, mai ales dacă avem în vedere durata de 10 ani a șantierului, creșterea cursului euro și a prețurilor la materialele de construcție.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu