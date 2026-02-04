Veneția celebrează Anul Național Brâncuși printr-o expoziție dedicată marelui sculptor român

Institutul Cultural Român prin Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova și alte instituții, organizează la Veneția, în data de 19 februarie, vernisajul expoziției de artă contemporană „ELYSIUM”, a artistului Vasile Fuiorea, în contextul Anului Național „Constantin Brâncuși”.

Evenimentul va fi găzduit de Galeria Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică. Curatorul expoziției este prof. Cosmin Paulescu, Decan al Facultății de Arte Decorative și Design a Universității Naționale de Arte București.

„Lucrările prezentate în expoziție se transformă într-un spectacol vizual și cromatic, plin de aparentă spontaneitate, dar în spatele căruia se află o muncă și o cercetare artistică asiduă, dublată de pasiunea autorului pentru artă”.

„Cunoscând parcursul artistic a lui Vasile Fuiorea încă de la începuturi pot afirma, fără să greșesc, că acesta face parte din categoria restrânsă a artiștilor imersați în opera lor, care își urmează cu tenacitate crezul artistic, îmbunătățindu-l constant, odată cu trecerea timpului”, a precizat curatorul expoziției, prof. Cosmin Paulescu.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 18 – 28 februarie.

Aproape de Brâncuși

Vasile Fuiorea, născut în localitatea Peștișani din județul Gorj – aceeași care l-a dat și pe Brâncuși – este un exponent al artelor vizuale contemporane din România, activând simultan în mediul academic și în cel expozițional. Cu o experiență de peste trei decenii, acesta ocupă în prezent funcția de conferențiar universitar și coordonator de doctorat.

Educația sa artistică a început la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, sub îndrumarea prof. Mihail Trifan, și a continuat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a absolvit Facultatea de Arte Plastice și Decorative (Specializarea Pictură), la clasa prof. univ. Romul Nuțiu.

În anul 2012, a obținut titlul de doctor în Arte Vizuale la Universitatea de Vest, cu o teză axată pe dinamica elementelor primordiale în pictură, sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Iovan. Din anul 2025, acesta deține calitatea de îndrumător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim” de la Universitatea din Craiova.

Un an plin de evenimente

Anul 2026 a fost declarat, în România, ca Anul Național Constantin Brâncuși, marcându-se, astfel, aniversarea a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

În acest sens, au fost anunțate expoziții importante în România și în străinătate. Prima expoziție națională dedicată sculptorului va avea loc în București, în luna septembrie.

Un eveniment de amploare va fi găzduit și de capitala Germaniei, Berlin. Expoziția dedicată lui Brâncuși se va desfășura sub patronajul președinților Germaniei și Franței.

O altă expoziție despre Brâncuși va fi vernisată în Marea Britanie.

