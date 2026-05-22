Preoții din diaspora s-au rugat pentru eroii români care odihnesc în cimitirele de onoare din Germania, Austria și Ungaria

Preoți români din afara frontierelor țării au oficiat joi slujbe de pomenire pentru eroii români care odihnesc în cimitirele de onoare din Germania, Austria și Ungaria. Acțiunile comemorative continuă până la finele săptămânii.

În Germania și Austria există numeroase locuri de odihnă veșnică ale militarilor români din cele două Războaie Mondiale.

Germania

Nürnberg

La Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Nürnberg, a fost oficiat joi parastasul pentru eroi la troița din curte, urmând să fie oficiată o slujbă de pomenire și duminică, 24 mai, la Cimitirul de Sud al orașului, unde sunt înmormântați 11 soldați români, prizonieri din Primul Război Mondial.

Vor participa preoți și credincioși de la Parohiile „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” și „Sf. Ier. Vasile cel Mare” din Nürnberg.

Mannheim

La Cimitirul Central din Mannheim au avut loc o slujbă de pomenire și un ceremonial militar în cinstea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial.

Evenimentul a fost organizat de domnul Nicolae Cojocaru, la monumentul românesc din cimitir, cu participarea părintelui Cristian Alexandru Podașcă, care a săvârșit slujba de pomenire pentru ostașii români înhumați acolo.

Din partea autorităților române a fost prezent un reprezentant al Consulatului General al României la Stuttgart. Ceremonialul militar a fost asigurat de un detașament al armatei române, căruia s-au alăturat colonelul Mladin, detașat la Berlin, și colonelul Cristea, venit de la Wiesbaden, împreună cu soldați din diferite structuri militare staționate în Germania.

După slujbă au fost rostite alocuțiuni, s-au depus coroane și flori, iar Imnul de stat al României a fost intonat într-o atmosferă de reculegere și demnitate.

Dülmen

La Cimitirul Militar Hausdülmen, situat pe Friedensallee 50 din Dülmen, Germania, sunt înhumați 44 de soldați români decedați în lagărul de prizonieri din Sythener Mark. Aceștia au fost pomeniți de Părinții Florin Filimon și Anton Andronic, în prezența unor credincioși din Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon” din Münster.

În nordul Germaniei, la filia „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Sarzbüttel a Parohiei Itzehoe, după Liturghie, Părintele Lucian Boantă și un grup de credincioși s-au deplasat la Cimitirul Eroilor din Bad Bramstedt, unde a fost oficiată slujba de pomenire pentru cei doi soldați români căzuți în al Doilea Război Mondial și pentru toți eroii neamului românesc.

Austria

Zwentendorf an der Donau

Preoții Cătălin Soare de la Parohia St. Pölten și Aurel Ardeleanu de la Parohia Stockerau au oficiat tot joi, la Cimitirul Militar Românesc din Zwentendorf an der Donau,o pomenire pentru cei 155 de soldați români căzuți în Primul Război Mondial.

Au participat numeroși credincioși ortodocși români, dar și invitați din partea parohiei romano-catolice locale, conduși de Părintele Kazimierz Sanocky.

Din partea autorităților austriece au participat primarul localității, doamna Marion Török, și dr. Reinhard Wildling, președintele Crucii Negre austriece – secțiunea Austria Inferioară, împreună cu membri ai Asociației veteranilor austrieci (ÖKB).

Statul român a fost reprezentat de domnul Cristian Mihăilescu, ministru consilier la Ambasada României din Viena, de colonelul Sorin Țigău, atașat militar al României, și de reprezentanți ai Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități.

Ungaria

Ostffyasszonyfa

Un parastas a fost oficiat joi și la Cimitirul Militar din Ostffyasszonyfa, Ungaria, de Părinții Marius Maghiarul de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Budapesta și Gabriel-Silvestru Peltea de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Graz.

Peste 4.000 de soldați români sunt îngropați la Ostffyasszonyfa, majoritatea prizonieri din Primul Război Mondial.

Eroi români înhumați în Germania și Austria

În total, în Germania și Austria sunt cunoscute peste 90 de monumente și cimitire – 70 în Germania și 23 în Austria – unde se păstrează memoria eroilor români căzuți în cele două războaie mondiale.

Majoritatea provin din perioada Primului Război Mondial, fiind prizonieri deportați începând cu anul 1916, însă există și locuri de odihnă pentru eroi din cel de-al Doilea Război Mondial, mai ales din perioada campaniei antihitleriste.

O hartă detaliată a acestor locuri memoriale a fost realizată în anul 2021 de ierom. Ioan Popoiu, în cadrul activităților dedicate „Anului omagial al pastorației românilor din afara granițelor” și „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul”. Aceasta poate fi consultată aici.

Ziua Eroilor în Biserica Ortodoxă Română a fost instituită în 1920, la inițiativa Patriarhului Miron Cristea, și este marcată odată cu praznicului Înălțării Domnului.

