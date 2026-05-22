IPS Atanasie, despre Sf. Constantin cel Mare: A așezat Crucea lui Hristos în centrul vieții unei întregi civilizații

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit joi în Parohia „Înălțarea Domnului” din Stoke-on-Trent, unde a subliniat rolul Sfântului Constantin cel Mare pentru civilizația creștină.

Înaltpreasfinția Sa a spus că Sfântul Constantin cel Mare nu rămâne în memoria Bisericii doar ca împărat al Imperiului Roman, ci ca omul care a așezat Crucea lui Hristos în centrul vieții unei întregi civilizații.

„Sfânta Elena, prin dragostea și evlavia sa, a devenit chip al credinței lucrătoare și al căutării neobosite a celor sfinte, rămânând în conștiința creștină drept cea care a descoperit lemnul Sfintei Cruci la Ierusalim”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a concluzionat că în lumina vieții lor, credincioșii sunt chemați să înțeleagă că mărturisirea credinței nu se împlinește doar prin cuvânt, ci mai ales prin responsabilitate, jertfelnicie și curajul de a așeza Evanghelia lui Hristos în centrul vieții personale, familiale și comunitare.

În cadrul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Andrei Mihăiță Surdu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Rugby.

Pomenirea eroilor neamului peste hotare

La finalul slujbei a fost săvârșit parastasul pentru eroii români, fiind pomeniți toți cei care s-au jertfit pentru credință, libertate și unitatea neamului românesc.

Arhiepiscopul Marii Britanii a subliniat că pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului descoperă legătura profundă dintre jertfă și speranța învierii, dintre iubirea de Dumnezeu și iubirea de neam.

La Sfânta Liturghie a participat și doamna Nicoleta Teodorovici, Consul General al României la Manchester, care a apreciat și încurajat tânăra comunitate din Stoke-on-Trent.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord