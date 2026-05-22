Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București a participat la un dialog intercreștin despre Primat și Sinodalitate

Pr. Lect. Dr. Cosmin Daniel Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, a participat, în perioada 10-16 mai 2026, la a 19-a sesiune plenară a Comisiei mixte de dialog teologic internațional ortodox-luteran.

Părintele Decan Cosmin Pricop, reprezentantul Patriarhiei Române, a susținut un referat intitulat „The Relationship between Baptism and Primacy/Sinodality from an Orthodox Perspective” („Relația dintre Botez și Primat / Sinodalitate din perspectivă ortodoxă”).

Tema sesiunii de dialog, desfășurată la Sète, în Franța, a fost „Primat și Sinodalitate”. În cadrul întâlnirii au fost susținute diferite referate în legătură cu tema, care ilustrează atât perspectiva ortodoxă, cât și pe cea luterană.

Cei doi co-președinți ai Comisiei au fost IPS Mitropolit Chiril Katerelos, Mitropolit de Krini (Patriarhia Ecumenică), pentru delegația ortodoxă, și Episcop Dr. Johann Schneider, pentru delegația luterană.

Comisia mixtă de dialog teologic internațional ortodox-luteran este cunoscută și sub numele de Comisia mixtă de dialog al Bisericilor Ortodoxe cu Federația Luterană Mondială.

Dialogul teologic ortodox-luteran internațional, cunoscut și sub denumirea de Dialogul Bisericilor Ortodoxe cu Federația Luterană Mondială, se desfășoară neîntrerupt din 1981.

Sursa foto: Pr. Lect. Dr. Cosmin Daniel Pricop