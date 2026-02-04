101 ani de la înființarea Patriarhiei Române

Patriarhia Română împlinește miercuri 101 ani de la înființare. Actul care stă la baza patriarhatul românesc a fost aprobat de Sfântul Sinod în data de 4 februarie 1925.

Decizia Sfântului Sinod a fost comunicată Parlamentului, iar înfiinţarea Patriarhiei Române a fost recunoscută şi aprobată, cu unanimitate de voturi, de Senat şi Camera Deputaţilor. În 23 februarie 1925, legea în cauză a fost promulgată de Regele Ferdinand.

În data de 12 martie 1925, Bisericile Ortodoxe surori au fost înştiinţate, printr-o scrisoare irenică, de cele împlinite.

În luna mai, această scrisoare irenică a fost trimisă Patriarhiei Constantinopolului prin Dragomir Demetrescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Prin Tomosul din 30 iulie 1925, Patriarhia Constantinopolului a recunoscut ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul Patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1925, la Catedrala Patriarhală din București.

Centenarul Patriarhiei Române

În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română a celebrat aniversarea un secol de patriarhat printr-o serie de evenimente deosebite.

În contextul centenarului, au fost canonizați 16 mărturisitori și duhovnici cu viață sfântă din secolul 20, iar proclamarea canonizării lor a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală.

Un alt eveniment major pentru Ortodoxia românească l-a reprezentat sfințirea picturii Catedralei Naționale, săvârșită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 26 octombrie.

Biserica Ortodoxă Română a aniversat anul trecut și 140 de ani de la primirea autocefaliei.

Totodată, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare). Proclamarea canonizării va avea loc în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală.

