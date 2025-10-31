Ziua Clerului Militar serbată de Armată prima dată la 175 ani de la înființarea asistenței religioase pentru militarii români

Pe lângă rugăciunile înălțate la Catedrala Națională, Ziua Clerului Militar a fost marcată joi și printr-un eveniment festiv desfășurat la Palatul Cercului Militar Național din București. Manifestarea a celebrat și 175 de ani de la înființarea asistenței religioase în Armata Română.

După intonarea Imnului Național de către Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a rostit o rugăciune de binecuvântare.

Biserica se ocupă de suflet, iar Statul și Armata de siguranța materială

„Noi suntem foarte bucuroși de această sărbătoare și am fost foarte onorat și în Catedrala Națională, și aici de prezența atâtor generali, în frunte cu Șeful Statului Major al Apărării, ceea ce arată că clerul nostru se bucură de aprecierea dumneavoastră și vă suntem recunoscători pentru acest lucru”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment.

„De la Constantin cel Mare până în epoca noastră, Biserica și autoritatea au trebuit să lucreze împreună, pentru că Biserica trebuie să se ocupe de bunăstarea sufletească a unui popor, iar Statul și Armata trebuie să-i asigure securitatea și cele necesare din punct de vedere material vieții.”

Evocarea Patriarhilor României la Centenarul Patriarhiei Române

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșeanul a amintit că, în 2025, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește 140 de ani de la proclamarea autocefaliei și 100 de ani de la ridicarea ei la rang de Patriarhie.

„Printre alte lucrări importante pe care le-a săvârșit primul patriarh al României (Miron Cristea – n.red.) a fost și organizarea cultului eroilor din războaiele precedente: cel de Independență, cele Balcanice și Primul Război Mondial”, a adăugat ierarhul.

Preasfinția Sa a amintit și de seminarul teologic construit de primul patriarh al României la Mănăstirea Negru Vodă din județul Argeș, unde s-a format al patrulea patriarh al României, Iustin Moisescu.

O lume care are tot mai mare nevoie de sprijin spiritual

În cadrul evenimentului a fost proiectat filmul documentar „Clerul Militar. 175 de ani de slujire”.

„Revenirea clerului în rândurile Armatei Române este pe cât de legitimă, pe atât de necesară”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul după proiecție.

„Este legitimă, pentru că are o vechime de 175 de ani, iar contribuțiile lui au fost recunoscute nu doar de către Biserică. Sunt volume întregi de studii scrise de istorici militari care arată contri­buția fundamentală a preoților militari, din care unii au strălucit nu doar ca duhovnici, ci și în calitate de conducători de oaste în momentul în care lucrul acesta le-a fost cerut.”

„Chiar dacă societatea a evoluat spre secularizare, oamenii au nevoie de susținere spirituală, iar în situația în care ne aflăm sub diferite tipuri de amenințări, când trăim o mulțime de frici care adeseori ne destabilizează, a avea un preot în preajmă și la serviciu, și în misiunile în care participă militarii Armatei Române, este un lucru mai mult decât necesar”, a subliniat ierarhul.

Serviciul religios, o datorie față de militarii români

„Am reușit să reînființăm serviciul Clerului Militar”, a declarat Generalul Gheorghiță Vlad.

„Am început o campanie foarte activă pentru a aduce și această mângâiere pentru sufletul soldatului român prin serviciul prestat de către dumneavoastră. De fapt, nu este un serviciu, este o datorie. Este o datorie față de soldatul român”, le-a spus generalul preoților militari.

„O să continuăm să înălțăm biserici, o să continuăm să angajăm. Îmi doresc din tot sufletul ca în fiecare unitate militară să avem această instituție a Clerului Militar aproape de noi, să fiți aproape de noi în toate activitățile pe care le desfășurăm, în toate misiunile, în toate operațiile.”

Părintele Sorin Pitic, inspector general și șef al secției de asistență religioasă a Statului Major al Apărării, a subliniat că evenimentul reprezintă prima serbare a Zilei Clerului Militar – la 175 de ani de la înființarea acestei instituții.

„De astăzi, în fiecare an, pe 26 octombrie, preoții militari din Armata României își vor celebra patronul spiritual, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, un sfânt provenit din rândul militarilor din Armata Romană a primelor veacuri creștine”, a adăugat Părintele Inspector Sorin Pitic.

Diplome și distincții

Episcopul vicar patriarhal a înmânat, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Diploma omagială cu medalie a Anului Centenar al Patriarhiei Române următorilor militari: general Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării; general-maior Valentin Brânzei, director al Statului Major al Apărării; general-locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre; general-locotenent Leonard-Gabriel Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene; viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale; general-maior Liviu-Marian Mazilu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit; locotenent-colonel Mihai Constantin Daniel.

La finalul evenimentului, generalul Gheorghiță Vlad a acordat mai multe distincții militare onorifice.

Emblema de Onoare a Armatei Române a fost oferită Preasfințitului Părinte Varlam Ploieșteanul, iar Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării a fost oferită Părintelui Consilier Patriarhal Ciprian Ion Ioniță și Grupului psaltic „Tronos”.

Emblema de Merit „Partener pentru Apărare” a fost conferită părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale.

Ziua Clerului Militar a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ședința de lucru din 1-2 iulie.

Prima marcare liturgică a zilei a avut loc joi, la Catedrala Națională din București, unde Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat un Te Deum în prezența Ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și a conducătorilor Armatei Române.

Foto credit: Ziarul Lumina