Patriarhia Română construiește un centru dedicat tinerilor defavorizați: Va găzdui tabere și activități pentru mii de copii

Patriarhia Română a lansat joi Proiectul Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Patriarhiei. Acesta este cofinanțat de Uniunea Europeană și este destinat copiilor din zonele vulnerabile ale țării.

La eveniment au participat Părintele Patriarh Daniel, părintele Florin Marica, managerul proiectului, Vladimir Nicolae Rovințescu de la Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, Emilia Ioana Voicu de la Organismul Intermediar Regional Sud-Est, prof. univ. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca și invitați.

Părintele Florin Marica a prezentat datele generale ale proiectului, etapele, perioada de implementare, obiectivele și grupurile țintă.

„Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea și dezvoltarea centrului cu implementarea a două componente și anume construirea propriu-zisă a unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii în orașul Pantelimon, județul Ilfov (…) și desfășurarea de activități specifice pentru cei 5.850 de copii înscriși în grupul țintă al proiectului”.

Cofinanțarea din partea Uniunii Europene se ridică la aproape 50 de milioane de euro, iar centrul va fi construit pe un teren de aproximativ 10 hectare situat în orașul Pantelimon din județul Ilfov.

Un prilej de bucurie pentru viața Bisericii

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că lansarea unui proiect de o asemenea anvergură reprezintă un nou prilej de bucurie pentru viața Bisericii.

„Provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale (emigrația, consumul excesiv de alcool și droguri, violența fizică sau verbală), reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor”.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că „România a înregistrat cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a școlii. Statisticile arată că acest fenomen este mai des întâlnit în zona rurală și în orașele mici, în zone izolate sau dezavantajate”.

„Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil, modern și relevant pentru viitorul tinerilor, întrucât miza educației se bazează pe formarea unor caractere puternice care să răzbată în viață și în promovarea unor modele autentice care să inspire generația copiilor și a tinerilor de astăzi”, a atenționat Părintele Patriarh Daniel.

Programul evenimentul a continuat cu prezentarea unui videoclip despre proiect, realizat cu ajutorul Trinitas TV.

Un proiect unic în România

Vladimir Nicolae Rovințescu a evidențiat importanța și anvergura proiectului care va fi implementat în orașul Pantelimon.

„Acest proiect, prin anvergura națională pe care o are, prin valoarea finanțării, prin anvergura investițională și prin numărul de copii sprijiniți este unic în România, în perioada această de programare 2021-2027, ca proiect finanțat din Fondul Social European Plus”.

„Îmi doresc ca acest proiect să fie un proiect care să aducă un număr mare de zâmbete pe fața copiilor defavorizați, pe chipurile lor, să aducă multe raze de speranță în sufletele lor și în sufletele familiilor lor, să cuantificăm proiectul în numărul pașilor călăuziți pe drumul școlii și al educației, a menținerii în școală și a evitării consumului de droguri și de alcool și să-l cuantificăm în numărul de destine schimbate în bine”, a spus Vladimir Nicolae Rovințescu.

O șansă de a aduce lumină

Emilia Ioana Voicu de la Organismul Intermediar Regional Sud-Est a spus că proiectul lansat joi nu este doar o investiție în infrastructură sau în servicii sociale.

„Este o lucrare de suflet, o șansă de a aduce lumină, siguranță și încredere celor 5.850 de copii din comunitățile izolate sau dezavantajate ale țării”.

„Investiția majoră realizată pentru construirea și dezvoltarea centrului de la Pantelimon arată, încă o dată, puterea pe care o are Biserica atunci când îmbină credința cu responsabilitatea și grija pentru aproape. Este un exemplu autentic de iubire creștină în acțiune”.

De asemenea, Adrian Opre a prezentat coordonatele cercetării care a stat la baza proiectului și modul în care va fi evaluat.

„Am identificat zonele vulnerabile sau, izolate sau dezavantajate, apoi am identificat publicul țintă sau beneficiarii reali ai acestui proiect și am purces la două etape de identificare a nevoilor acestor copii și a familiilor lor, pe două componente foarte importante, în primul rând cu analiză calitativă, operând cu experți în această zonă și apoi una cantitativă de validare”.

Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și-a exprimat speranța unei bune colaborări între experții din cadrul Patriarhiei Române și cei din afara acesteia, „care vor face o muncă de calitate privind elaborarea materialelor suport și care vor rămâne perene, dincolo de proiect, vor garanta sustenabilitatea proiectului”.

La final, părintele Florin Marica le-a mulțumit participanților și celor implicați în proiect, exprimându-și nădejdea că acesta va fi dus la bun-sfârșit.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene