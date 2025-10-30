Ziua Clerului Militar, la Catedrala Națională: Biserica și Armata se bucură de cea mai mare încredere din partea poporului român

Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, șeful Statului Major, toți preoții militari, precum și alți invitați.

În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat legătura dintre Biserica Ortodoxă Română și Armată, consolidată în sute de ani.

„Cinstim astăzi Clerul Militar, care împlinește anul acesta 175 de ani de când a fost organizat în mod instituțional. Sigur că preoții au fost alături de Armată încă din vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care, după viziunile pe care le-a avut la porțile Romei în anul 312, a chemat la sine episcopii Bisericii care l-au pregătit, l-au introdus în tainele credinței creștine și armata sa a devenit o armată creștină care a primit ca drapel semnul Crucii biruitoare a Mântuitorului Iisus Hristos”.

„Și statele românești, încă de la înființarea lor, nu numai domniile, ci și militarii din oastea țării au avut alături pe slujitorii Bisericii care aveau chemarea Sfântă de a încuraja pe cei care luptau sub faldurile țării de a-i spovedi, de a-i pregăti și de a-i încuraja înainte de lupte, de a face pomeniri celor care au dat suprema jertfă pe câmpurile de bătălie”, a explicat PS Varlaam Ploieșteanul.

Sfântul Dimitrie, protectorul preoților militari

Preasfinția Sa a menționat faptul că Armata este legată de ortodoxie prin sfinții săi protectori, iar azi, Clerul Militar l-a primit ca sfânt ocrotitor pe Sfântul Mucenic Dimitrie.

De altfel, PS Varlaam a oferit clerului militar din Armata Română o icoană cu Sfântul Mucenic Dimitrie din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Și de asemenea să ofer în numele Preafericirii sale pentru serviciul religios din Armata României această icoană care reprezintă pe Sfântul Mucenic Dimitrie, iată primit ca protector de către clerul militar, dar Maica Domnului care este protectoarea marinei militare, Sfântul Mare Prooroc Ilie care este protectorul aviației, forțelor aeriene române, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe care este ocrotitorul trupelor de uscat”, a adăugat PS Varlaam.

Părintele episcop-vicar a urat Armatei să ia cele mai „cele mai înțelepte și cele mai folositoare decizii pentru dumneavoastră și pentru întreg neamul românesc”.

„Vă felicit pentru prilejul acesta deosebit de a fi prima instituție care participă la un eveniment de asemenea anvergură în Catedrala Națională după Sfințirea ei și lucrul acesta arată de ce cele două instituții, Biserica Ortodoxă Română și Armata României, se bucură de cea mai mare încredere din partea poporului român”, a concluzionat PS Varlaam.

Vezi și: PS Varlaam Ploieșteanul a oficiat o slujbă de Te Deum la Catedrala Națională (2025)

Biserica și Armata se află în comuniune

Din partea Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că acest eveniment este „un simbol viu al comuniunii dintre Armată şi Biserică, dar şi al unității noastre naționale”

În opinia generalului Gheorghiță, desfășurarea sărbătoririi Zilei Clerului Militar în Catedrala Națională este o dovadă a faptului că Biserica și Armata au o misiune comună.

„Sărbătoarea zilei clerului militar în acest loc, în prezența tuturor preoților militari din țară, a reprezentanților Patriarhiei și a miilor de militari ce sunt de față, este o mărturie vie a faptului că Biserica și Armata au o misiune comună”, a explicat Șeful Statului Major.

Generalul Gheorghiță și-a exprimat dorința ca „legătura dintre Biserică și Armată, consolidată prin misiunea Preoților Militari, să rămână la fel de puternică și rodnică în slujba patriei”.

Ziua Clerului Militar a fost instituită de Biserica Ortodoxă Română și se sărbătorește în 26 octombrie, prin decizia Sfântului Sinod din iulie 2025.

Foto credit: Raluca – Emanuela Ene / Basilica.ro

