Hramul Catedralei din Saint-Hubert: PS Ioan Casian l-a prezentat pe Sf. Gheorghe ca model pentru tineri

Tânăr fiind și având o carieră promițătoare, Sf. Gheorghe a ales mărturisirea credinței în detrimentul avantajelor lumești, devenind un model pentru creștinii de astăzi, a spus Episcopul Ioan Casian al Canadei joi, la hramul Catedralei Episcopale din Saint-Hubert.

„El este un exemplu de alegere între carieră și credință”, a afirmat ierarhul despre ocrotitorul catedralei, subliniind în același timp că „mărturia nu poate exista fără speranța vieții veșnice”.

Părintele episcop a citat cuvintele Mântuitorului: „Dacă vă urăște pe voi lumea, mai întâi pe Mine M-a urât”, precizând că împotrivirea lumii nu trebuie să ne surprindă, ci să ne întărească în răbdare și credință.

Mărturisim despre o realitate istorică

Preasfinția Sa a evidențiat și autenticitatea mărturiei creștine, care nu este o construcție imaginară, ci se referă la o realitate istorică: „Mărturia Bisericii nu se bazează pe o poveste, ci pe o constatare concretă, istorică, a prezenței, vieții și lucrării Mântuitorului Hristos printre noi”.

Evocând mărturia Apostolilor, ierarhul a amintit că ei au mărturisit despre „Cel pe Care L-au văzut și L-au auzit”, întemeind astfel credința pe experiența directă a întâlnirii lor cu Hristos.

Actualitatea mărturiei creștine

În a doua parte a predicii, Episcopul Canadei a vorbit despre actualitatea exemplului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Preasfinția Sa a atras atenția asupra formelor contemporane de presiune, „nu întotdeauna violente, ci uneori ideologice, care constrâng libertatea de conștiință”. În acest context, ierarhul a îndemnat la statornicie și discernământ.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian i-a avut alături în slujire pe Părintele Mircea Panciuk – protopop emerit, pe Protos. Maxim Morariu – eclesiarhul Catedralei Episcopale din Saint-Hubert, și pe alți clerici români din regiune.

Celălalt hram al sfântului lăcaș este „Sfinții Epictet și Astion”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Canadei (arhivă)