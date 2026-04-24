O biserică veche de piatră, posibilă ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, a fost descoperită în Râmnicu Vâlcea

Fundația unei vechi biserici de piatră, despre care se crede că ar fi ctitoria lui Mircea cel Bătrân, a fost descoperită recent de arheologi sub o biserică din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, potrivit Agerpes.

Ruinele au fost descoperite de arheologii Ion Tuțulescu și Carol Terteci care desfășoară cercetări la Biserica „Buna Vestire”. Conform unei tradiții, actualul lăcaș de cult ar fi fost construit pe ruinele unuia mai vechi.

Săpăturile au început după ce biserica a intrat într-un proiect de consolidare și restaurare cu fonduri europene.

Ipoteza istoricilor

Potrivit sursei citate, arheologul Ion Tuțulescu a precizat că sub actualul lăcaș de cult au fost descoperite ruinele altor două biserici.

„Actuala biserică a fost ridicată în anul 1747, în timpul păstoririi episcopului Climent, iar unii istorici susțin că a fost construită pe ruinele unei biserici ctitorită de Mircea cel Bătrân – alte surse indică vremea domniei lui Mircea Ciobanul sau Mircea voievod, fiul lui Mihnea cel Rău – și distrusă de turci în timpul conflictului austro-turc din 1716 – 1718”.

„Prima biserică este de mici dimensiuni și a fost surprinsă doar prin fundații, ce utilizează cu predilecție piatra ca material de construcție. Biserica din faza a II-a a fost surprinsă suprapunând stratigrafic pe cea din prima fază și utilizează în construcție atât piatra cât și cărămida la fundații. Acest monument deține și o elevație cu o înălțime de maxim 40 de centimetri, cu două sau trei straturi de frescă”, a adăugat arheologul.

În sprijinul ipotezei existenței unei ctitorii a domnitorului Mircea cel Bătrân în centrul Râmnicului, de al cărui nume se leagă de altfel și prima atestare documentară a orașului, istoricii locali au ca argument importanța acestui lăcaș în eparhie și în prezent, la momentul acesta, dacă se confirmă datarea, fiind cea mai veche biserică de piatră cunoscută din oraș.

Actuala biserică, monument de categoria A, a fost construită în stil brâncovenesc, al cărui exponent este ansamblul mănăstiresc de la Hurezi, aflat în patrimoniul UNESCO.

Foto credit: Ion Tuțulescu