Acasă este unde se află Dumnezeu: Pr. Vasile Ioana și Dan Negru s-au întâlnit cu românii din Canada

Părintele Vasile Ioana i-a îndemnat săptămâna trecută pe românii ortodocși din Canada să pună pe primul loc relația cu Dumnezeu și să cultive o viață duhovnicească autentică. Mesajul său a fost că acasă este acolo unde se află Dumnezeu – în inimă, iar pacea și bucuria izvorăsc din comuniunea cu Hristos cel Înviat.

Preotul a transmis aceste îndemnuri la Liturghia pe care a oficiat-o duminica trecută la Catedrala Episcopală din Saint-Hubert, în provincia canadiană Québec, dar turneul său peste ocean a inclus mai multe popasuri și întâlniri cu românii din Canada, făcute alături de Dan Negru.

Cei doi au fost invitați să susțină două conferințe interactive intitulate „Omul sfințește locul”, organizate de Marius Balan, un român din Montréal. Evenimentele au avut loc la Mississauga, lângă Toronto, și la Laval, aproape de Montréal.

La prima conferință, invitații l-au avut alături și pe Pr. Busuioc Petruța de la Biserica „Sf. Nectarie” din Oshawa, Ontario, iar la cea de a doua pe Pr. Olimpiu Mărginean de la Biserica „Sf. Mina” din Blainville, Québec.

Părintele Vasile Ioana a slujit cu fiecare dintre cei doi preoți în comunitățile lor. La Blainville, românii s-au rugat împreună cu Episcopul Ioan Casian al Canadei.

Români care L-au cunoscut pe Dumnezeu în diaspora

Înainte de prima conferință, Părintele Vasile Ioana și Dan Negru au vizitat Consulatul României de la Toronto, unde preotul român a rostit o scurtă rugăciune pentru angajații instituției și românii din regiune.

„Am întâlnit, zilele acestea, în Canada, români care mi-au mărturisit că aici L-au cunoscut pe Dumnezeu. S-a bucurat inima mea”, a scris preotul pe Facebook.

„Mă simt pelerin și aici, în această țară îndepărtată, pentru că locuri sfinte nu sunt doar la Ierusalim, în Athos sau România, ci oriunde sunt oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu și se sfințesc duminică de duminică prin Sfânta Liturghie, iar prin lumina pe care o primesc prin Biserica lui Hristos, luminează și sfințesc locurile acestea.”

Liturghie la Catedrala din Saint-Hubert

În Duminica a Doua după Paști, Părintele Vasile Ioana a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Montréal / Saint-Hubert, împreună cu Părintele Mircea Panciuk – protopop emerit, cu protos. Maxim Morariu – eclesiarhul sfântului lăcaș, și cu alți clerici români.

În cuvântul de învățătură, părintele Vasile Ioana a afirmat că îndoiala Sfântului Apostol Toma nu este respinsă de Hristos, ci este transformată în mărturisire și a subliniat că nu există o opoziție reală între credință și știință, acestea fiind căi complementare de cunoaștere.

Clericul a mai vorbit și despre noțiunea de „acasă” ca loc spiritual pentru românii din diaspora.

Lucian Bute la Sf. Maslu oficiat de PS Ioan Casian

Duminică seară, la Montréal, invitații speciali din România s-au întâlnit cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, și cu Lucian Bute, multiplu campion mondial la box. Părintele Vasile Ioana l-a miruit pe sportiv la Sfântul Maslu oficiat de Părintele Episcop Ioan Casian la Parohia „Sfântul Mina” din Blainville.

Fostul boxeur participă des la slujbe, iar Episcopul Ortodox Român al Canadei îl apreciază mult pentru credința lui, a relatat Părintele Vasile Ioana: „Omul acesta inspiră nu doar românii din Canada prin viața lui, ci și pe noi, cei veniți aici pentru câteva zile”.

Fostul campion se implică periodic în strângerea de fonduri pentru copiii din România.

Părintele Vasile Ioana este parohul bisericii bucureștene „Sf. Nicolae Dintr-o Zi” și influencer creștin pe rețelele sociale. Dan Negru, vedeta Kanal D TV, nu ratează nicio ocazie pentru a promova cultura creștină și a-și mărturisi credința pe rețelele sociale.

Foto credit: Facebook / Părintele Vasile Ioana