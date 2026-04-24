Mitropolitul Andrei l-a instalat pe noul stareț al Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” din Dej

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșul și Sălajului, l-a instalat joi pe noul stareț al Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Dej.

Slujirea a fost prilejuită de sărbătoarea hramului așezământului monahal. Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit stareț pe protosinghelul Rafail Kozma, pe care l-a prezentat obștii și credincioșilor.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cu rugăciunile Înaltpreasfințitului și cu toată dragostea voastră, îmi dau toată silința să pot să ridic aici casă lui Dumnezeu, loc de rugăciune, ca noi, toți, care avem nevoie de binecuvântarea cerească, să o putem primi”, a spus protosinghelul Rafail Kozma.

Părintele a fost numit stareț încă din 1 februarie 2024, iar de atunci a realizat mai multe lucrări edilitare la așezământul monahal, pentru care a fost felicitat de Mitropolitul Andrei.

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a subliniat modelul de credință și jertfă al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: „S-a împotrivit păcatului până la sânge și a fost purtător de biruință în mărturia pe care a dat-o pentru credința creștină, pentru Domnul Iisus Hristos”.

După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a binecuvântat lucrările efectuate la noua casă monahală.

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Dej, județul Cluj, a fost înființată în data de 1 iunie 2022.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim