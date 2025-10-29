Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro.

Guvernul României: Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Daniel s-au întâlnit cu Prim-ministrul Ilie Bolojan

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel s-au întâlnit marți cu Prim-ministrul României la Palatul Victoria.

Peste 100.000 de persoane au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou

Peste 100.000 au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou, în acest an, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi.

Ioan-Aurel Pop, Academia Română: A doua Biserică ortodoxă autocefală ca mărime din lume merita demult o catedrală pe măsură

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, spune că Biserica Ortodoxă Română este a doua ca mărime din lume și merita demult o catedrală pe măsura sa.

Zeci de mii de închinători au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Sunt așezate spre cinstire moaștele Sf. Ap. Andrei

Până în prezent, peste 40.000 de persoane s-au închinat în altarul Catedralei Naționale, a declarat marți pentru Agerpres Părintele Adrian Agachi, Consilier patriarhal coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și-a încheiat vizita oficială în România

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a părăsit marți România, după o vizită de cinci zile (24–28 octombrie) care a inclus o serie de momente liturgice, academice și diplomatice.

