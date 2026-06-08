Mitropolitul Teofan, despre libertate: Liber înseamnă să fii slobod de patimi, să nu te conducă păcatul

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și de Mitropolit al Basarabiei, a vorbit duminică despre ce presupune libertatea, în Parohia „Sfântul Nicolae” – Chiperești, județul Iași.

„Sfântul este un om liber. Și ce înseamnă a fi liber în viața unui sfânt? În primul rând, liber înseamnă să fii slobod de patimi, să nu te conducă păcatul. În ziua de astăzi se amintește de adicții, de dependențe, care-i fac pe oameni sclavi, sclavi de jocuri de noroc, sclavi de desfrânare, sclavi de bogăție, sclavi de putere. Și sfântul este cel care domină peste patimi”, a explicat IPS Teofan.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că omul liber este cel care merge la esența lucrurilor, nu rămâne la suprafața existenței.

„Merge în adânc, nu se pierde în detalii. Adâncul și esența lucrurilor sunt veșnicie, adică omul care este convins și se luptă pentru această convingere să înțeleagă că viața lui nu se sfârșește aici, că este durata veșniciei după moarte. Sfântul pune totul în dependență de esența lucrurilor, adică de veșnicie”.

De asemenea, sfântul este un om liber pentru că a scăpat de dorința neapărată de a-i domina pe alții.

„O dorință care se află atât de prezentă între noi: bărbatul vrea să-și domine soția, soția vrea să-și domine bărbatul, copiii vor să-și domine părinții, șeful dorește să-i stăpânească pe subalterni, uneori subalternii fac ce fac ca să-l domine pe șeful lor. Sfântul este eliberat de această dorință de stăpânire pentru că el nu are conștiința superiorității personale, care atât de mult ne definește”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Sfințirea lăcașului de cult

Mitropolitul Teofan s-a aflat în comunitatea ieșeană cu ocazia sfințirii lăcașului de cult din cimitirul parohial. Biserica de lemn a fost construită între 2025 și 2026.

Lăcașul de cult anterior a suferit avarii care l-au făcut impracticabil, din cauza alunecărilor de teren.

„Această biserică nu este doar o construcție nouă, ci ecoul viu al dragostei și jertfei înaintașilor, care au zidit nu doar din piatră, ci din credință și nădejde. Iar astăzi, această lucrare se împlinește în rugăciune, ca legătură vizibilă între generații”, a subliniat preotul paroh Ioan Bădiliță.

Noua biserică are un plan treflat și o lungime de 17 metri. Înălțimea la cornișă este de 2,83 m, iar înălțimea maximă atinge 9,15 m. Pereții exteriori sunt realizați din bârne de lemn sculptate și interconectate.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa