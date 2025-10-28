Zeci de mii de închinători au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Sunt așezate spre cinstire moaștele Sf. Ap. Andrei

Până în prezent, peste 40.000 de persoane s-au închinat în altarul Catedralei Naționale, a declarat marți pentru Agerpres Părintele Adrian Agachi, Consilier Coordonator la Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Conform unei tradiții specifice Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de rugăciune, toți credincioșii – bărbați și femei – au dezlegare să treacă și să se închine prin sfântul altar.

În acest scop, Catedrala Națională rămâne deschisă zi și noapte până vineri, 31 octombrie 2025.

Închinătorii au prilejul să cinstească și moaștele Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale.

Racla pentru acestea a fost sfințită cu puțin timp înainte de sfințirea picturii Catedralei și are forma sfântului lăcaș (până la cornișă).

Luni seară, timpul de așteptare ajunsese la 7 ore, conform Trinitas TV.

Cum vezi rândul pe harta interactivă

Arhiepiscopia Bucureștilor a creat un link la care pot fi urmărite lungimea rândului și timpul de așteptare actualizate în timp real:

accesează linkul aici ținând telefonul culcat (pe orizontală);

ținând telefonul culcat (pe orizontală); scroll down ;

; vezi bulina roșie în care este reprezentat un pieton – ea arată unde se termină rândul;

click pe bulina roșie și va apărea timpul de așteptare din acel moment;

pe bulina roșie și va apărea timpul de așteptare din acel moment; dacă ora de actualizare afișată lângă hartă nu e apropiată de momentul prezent (poate depinde de telefon și de calitatea semnalului de net primit), dă REFRESH la browserul de web sau intră din nou pe link și repetă pașii.

Echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor actualizează datele permanent.

Foto credit: Agerpres / Cristian Nistor