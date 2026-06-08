Expoziție de icoane, vernisată în Capitală: Sfintele femei recent canonizate au inspirat lucrările participanților

O expoziție de icoane inspirate de sfintele femei recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română a fost vernisată sâmbătă la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală.

Manifestarea a avut loc în cadrul celei de-a 15-a ediții a Concursului Național „Icoana Ortodoxă – Lumina Credinței”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Patriarhiei Române, istorici de artă, iconari și numeroși vizitatori.

În deschiderea evenimentului, Paula Popoiu, managerul muzeului, a evidențiat rolul icoanei în păstrarea identității spirituale și culturale a poporului român.

„Credința ortodoxă este un stâlp pe care se sprijină satul românesc. Este de asemenea o valoare identitară pentru noi românii”, a spus Paula Popoiu, subliniind că expoziția oferă și turiștilor străini ocazia de a descoperi frumusețea și semnificația icoanei ortodoxe.

Mărturisire a credinței ortodoxe

Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal în cadrul Sectorului cultură, pictură și restaurare, a explicat că participanții au fost provocați să realizeze reprezentări iconografice pentru sfinte care nu beneficiau încă de modele consacrate.

„Particularitatea acestei ediții a constat în chemarea adresată iconarilor de a da expresie vizibilă unor chipuri sfinte pentru care nu există încă modele consacrate”, a declarat Nicolae Hrițcu pentru Trinitas TV.

„Ediția din acest an se înscrie în seria manifestărilor organizate de Patriarhia Română și dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar”.

Părintele George Jambore, inspector în cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a evidențiat importanța expoziției: „Organizarea expoziției Icona Ortodoxă – Lumina credinței în acest spațiu muzeal este, în primul rând, un prilej de mărturisire înaintea oamenilor, fie că vorbim de români, fie că vorbim de turiști străini”.

„Este un prilej de promovare a artei bisericești autentice de tradiție bizantină, este un prilej de cinstire a sfinților, sfințenii fiind cea mai înaltă măsură a credinței și a dragostei”.

Icoană și rugăciune

Andrei Neguș, câștigătorul premiului I la secțiunea Icoană pe lemn, a explicat de ce a ales să o reprezinte pe Sfânta Anastasia Șaguna: „Am rezonat foarte mult cu viața ei de mamă creștină și, fiind și eu părinte și având trei copii, ne-am simțit foarte aproape de viața ei”.

Premiul al III-lea la aceeași secțiune a fost obținut de Ariadna Berestean, care a pictat icoana Sfintei Blandina de la Iași. „Fiind din același loc de origine, mi-a fost ușor să-mi imaginez viața ei și să o reprezint într-un mod cât mai aproape de realitatea în care a trăit”.

„Noi, ca pictori iconari, trebuie să ne rugăm la sfinții pe care îi pictăm”, a mai spus Ariadna Berestean.

Expoziția poate fi vizitată gratuit la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” până la finalul lunii iulie.

Foto credit: Facebook / Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”