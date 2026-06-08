Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Duminica Tuturor Sfinților subliniază legătura dintre sfințenie și unitate, explică Patriarhul Daniel

Biserica a instituit Duminica Tuturor Sfinților „pentru a sublinia legătura dintre sfințenie și unitate, sau comuniune”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, în predica rostită la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

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Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea: Au trăit într-o desăvârșită simplitate

Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta a avut loc vineri la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.

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Duhul Sfânt lucrează în toate popoarele, rodind Sfinții lui Dumnezeu: PS Varlaam Ploieșteanul la hramul Mănăstirii Antim

Duminica Tuturor Sfinților „arată că harul Duhului Sfânt, coborât la Cincizecime, lucrează în toate popoarele care au primit Evanghelia și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, rodind aceste podoabe ale Bisericii care sunt Sfinții lui Dumnezeu din ceruri”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la hramul Mănăstirii Antim din Capitală.

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Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a împlinit 60 ani. PS Damaschin Dorneanul le-a mulțumit medicilor

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis marți un mesaj de felicitare la evenimentul prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava a aniversat 60 de ani de la înființare.

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Știai că persoanele neasigurate au acces extins la servicii medicale gratuite?

Ministerul Sănătății a extins recent accesul neasiguraților la servicii medicale gratuite, iar Patriarhia Română susține campania de informare referitoare la acest fapt atât prin mijloacele mass-media proprii, cât și prin acțiuni de informare în comunități.

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