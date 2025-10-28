Peste 100.000 de persoane au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou

Peste 100.000 au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou, în acest an, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi.

„La pelerinajul desfășurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaște aproximativ 110.000 de pelerini în total”, a informat consilierul patriarhal.

Persoanele prezente la pelerinaj au primit mâncare și apă din partea sectoarelor social-filantropice ale Administrației Patriarhale în timpul așteptării la rând.

Un pelerinaj istoric

Pelerinajul din 2025 s-a desfăşurat între 19 şi 29 octombrie, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. În primele zile, între 19 şi 22 octombrie, racla cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost aşezată în pridvorul Catedralei, iar credincioşii s-au putut închina zilnic, de dimineaţă până aproape de miezul nopţii.

Programul a inclus, în fiecare zi, slujbe de dimineaţă şi de seară – Sfânta Liturghie, Vecernia şi Paraclisul Sfântului Dimitrie.

Un moment central a fost procesiunea „Calea Sfinţilor”, desfăşurată joi, 23 octombrie 2025. Două coloane de clerici şi credincioşi au pornit de la Catedrala Patriarhală şi de la biserica „Sfântul Spiridon-Nou”, întâlnindu-se la baza Dealului Patriarhiei, apoi urcând împreună spre Catedrala Patriarhală, unde s-au rostit rugăciuni şi s-a oficiat slujba de binecuvântare a pelerinilor.

Ziua de 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, a fost apogeul pelerinajului. Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de către Patriarhul Daniel al României, împreună cu Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului şi mai mulţi ierarhi din ţară şi din străinătate.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene