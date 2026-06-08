Volume apărute la Editurile Patriarhiei Române au fost lansate la Bookfest

Mai multe volume publicate de Editurile Patriarhiei Române au fost prezentate sâmbătă la Salonul Internațional de Carte Bookfest.

Primul volum, apărut la Editura Trinitas, a fost „Pomelnicul generațiilor. Meditații despre viața de ieri și de azi”, semnat de părintele Adrian Agachi, coordonatorul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Volumul face parte din Colecția Media Christiana și reunește articole publicate de-a lungul anilor în Ziarul Lumina.

Moștenirea trecutului și realizările prezentului

Autorul a explicat pentru Trinitas TV că lucrarea urmărește să pună în dialog experiența trecutului cu provocările contemporane.

„E o carte care este adresată în primul rând celor care doresc să observe legătura dintre trecut și prezent, dintre istoria bizantină, scrierile Sfinților Părinți, Sfânta Scriptură și subiectele actuale ale modernității, pentru că trebuie întotdeauna să păstrăm o legătură clară între moștenirea trecutului și realizările prezentului, astfel încât să putem să adresăm subiectele de astăzi în conformitate cu învățătura Bisericii”.

Părintele Adrian Agachi a subliniat că multe dintre problemele actuale au existat și în trecut, chiar dacă sub forme diferite: „Forma exterioară de multe ori ne induce în eroare, ne face să considerăm că trăim niște lucruri cu adevărat noi, dar, de fapt, de multe ori nu ne cunoaștem propria istorie suficient de bine pentru a ne da seama că simptome ale unor probleme actuale sunt în realitate prezente și în trecut”.

O rezolvare autentică

Părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific și fost director al Ziarului Lumina, a evidențiat amploarea tematică a textelor reunite în volum.

„Părintele Adrian a scris aproape săptămânal, în ultimii 15 ani, texte la Ziarul Lumina. Multe sunt temele abordate. În același timp, autorul impresionează prin modul în care face legături, conexiuni între textele vechi, textele bisericești, literatura românească și literatura universală”.

La rândul său, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a remarcat dimensiunea patristică a lucrării: „Cartea părintelui Adrian Agachi ne invită pe toți să încercăm să vedem cu mai multă profunzime lucrurile din lumea aceasta și să găsim mereu o rezolvare autentică, o rezolvare care nu se depărtează de izvoarele patristice pentru soluțiile contemporane”.

Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian

Tot sâmbătă a fost lansat volumul „De la omul exterior la omul interior. Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian” și prezentată ediția a doua a lucrării „Cum se rugau Sfinții Isihaști?”, ambele apărute la Editura Cuvântul Vieții. Autorul volumelor este părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal în cadrul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române.

Autorul a explicat că noul volum reprezintă o incursiune în gândirea și opera Sfântului Ioan Casian: „O teză care și-a propus această incursiune în antropologia Sfântului Ioan Casian, o încercare de înțelegere a gândirii și operei Sfântului Ioan Casian, care face o cartografiere extraordinară a ființei umane”.

Părintele Florin-Ciprian Petre a arătat că lucrarea urmărește drumul omului de la dimensiunea exterioară către cea lăuntrică.

„O încercare de înțelegere și explicare a ceea ce reprezintă dimensiunea exteriorității omului și cum el poate printr-un efort ascetic să ajungă la o stare de curăție a dimensiunii interioare și astfel ca omul să dobândească o deplinătate din acest punct de vedere pentru a ajunge la starea cea mai înaltă a contemplării prin rugăciunea cea mai curată”.

Noi volume din colecția PSB

În cadrul evenimentului au fost prezentate și două noi apariții din colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”. Părintele profesor Bogdan Tătaru-Cazaban a evidențiat importanța acestor volume pentru apropierea de literatura patristică.

„Colecția Părinți și Scriitori Bisericești invită pe cei care sunt dornici să se apropie de acest tezaur patristic, să cunoască felul în care se vorbea despre Dumnezeu și era apărată credința de cineva ca Lactanțiu în epoca împăratului Constantin și totodată să adâncească sensurile Evangheliei după Matei pornind de la ceea ce Duhul Sfânt l-a inspirat pe marele predicator al milostivirii care este Sfântul Ioan Gură de Aur”.

Cea de-a 19-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest a reunit sute de edituri, autori, traducători și profesioniști ai industriei editoriale din țară și din străinătate. La standul B17 de la Salonul Internațional de Carte Bookfest, toate prețurile la volumele Tipografiei Cărților Bisericești au fost reduse cu 30%.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru