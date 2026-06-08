Tema Zilei mondiale a oceanelor reamintește importanța acestora pentru planetă și umanitate

Sărbătorită în fiecare an în data de 8 iunie, Ziua mondială a oceanelor are rolul de a reaminti importanța acestora pentru planetă și specia umană.

Ziua a fost instituită în iunie 1992, cu prilejul summitului Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro. În baza rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008, Ziua mondială a oceanelor a fost recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la 8 iunie.

Scopul Zilei este de a informa publicul despre impactul acțiunilor umane asupra oceanului, de a dezvolta o mișcare mondială a cetățenilor pentru ocean și de a mobiliza și uni populația lumii într-un proiect pentru gestionarea durabilă a oceanelor lumii.

Tema de acțiune a Zilei Mondiale a Oceanelor 2026 este „Zone marine protejate puternic pentru planeta noastră albastră”, care va ghida acțiunile de mediu în următorii ani.

Potrivit worldoceanday.org, tema se alătură proiectului care își propune ca până în anul 2030 să fie protejată un sfert din suprafața oceanică a lunii.

Aceste ape oceanice reglează clima, susțin o biodiversitate extraordinară, susțin mijloacele de trai și dețin un potențial științific și medical neexploatat.

Foto credit: Pexels