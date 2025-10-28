Guvernul României: Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Daniel s-au întâlnit cu Prim-ministrul Ilie Bolojan

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel s-au întâlnit marți cu Prim-ministrul României la Palatul Victoria.

Cei doi întâistătători au fost întâmpinați de șeful guvernului în Sala „Muntenia”. Prim-ministrul Ilie Bolojan și-a manifestat bucuria de a primi vizita celor două delegații.

„Suntem onorați să vă avem astăzi în vizită la Guvernul României, vreau să vă felicit pentru sărbătoarea de zilele trecute”.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

O frumoasă încheiere

Patriarhul Ecumenic a apreciat primirea Sa la Guvernul României și ospitalitatea poporului român, dovedită în cele cinci zile ale vizitei Sale.

„Vizita aici, la Guvernul României, nu poate să fie decât cea mai frumoasă încheiere, concluzie, după o perioadă de cinci zile pe care le-am petrecut aici, în mijlocul poporului român foarte ospitalier și primitor”.

„Primirea și toate ceremoniile au fost extraordinare, bine organizate, darurile au fost nenumărate, ne-au copleșit și toate au avut ca motivație în spate respectul și dragostea Preafericirii Sale față de Biserica Mamă și de Patriarhia de Constantinopol”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic l-a binecuvântat pe Prim-ministrul României și întreaga echipă pe care o coordonează.

La finalul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit de cele 13 vizite ale Patriarhului Ecumenic în țara noastră, dintre care două pe vremea când era Mitropolit al Filadelfiei.

