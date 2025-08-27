Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

60 de zile până la sfințirea Catedralei Naționale: Noii sfinți români vor străjui pe pilaștrii din pronaos

Începând de miercuri, 27 august, intrăm în ultimele 60 de zile rămase până la sfințirea Catedralei Naționale, programată pentru 26 octombrie 2025, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București pentru acest eveniment unic, dedicat Centenarului Patriarhiei Române.

Comunicat: Îndemn la respectarea disciplinei canonice în cazurile abaterilor clericale grave

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu strictețe disciplina canonică în situațiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală și viața eclezială.

Delegația Patriarhiei Române a fost primită în vizită oficială de Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea

O delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost primită într-o vizită oficială de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

În ultimele patru luni, Episcopia Spaniei și Portugaliei a oferit ajutoare de 77.000 euro pentru copiii și vârstnicii din țară

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei a trimis în România, în perioada aprilie-iulie 2025, aproape 77.000 euro, destinați ajutoarelor umanitare – în principal pentru copiii vulnerabili social.

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului continuă să sprijine familiile afectate de inundații din județul Suceava

Unitățile de cult din cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au colectat, în luna august, suma de 218.000 lei, în sprijinul programului social de construire a cinci case pentru familiile afectate de inundații din localitatea Broșteni, județul Suceava.

