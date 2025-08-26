În ultimele patru luni, Episcopia Spaniei și Portugaliei a oferit ajutoare de 77.000 euro pentru copiii și vârstnici din țară

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei a trimis în România, în perioada aprilie-iulie 2025, aproape 77.000 euro, destinați ajutoarelor umanitare – în principal pentru copiii vulnerabili social.

Acțiunea s-a încadra în proiectul Inimă de părinte: Dragoste pentru copiii părăsiți, și a fost realizată în colaborare cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Hușilor, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Tulcii.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei 875 de copii au beneficiat de astfel de ajutoare, primind daruri de Paști, sprijin alimentar și masă festivă de Ziua Copilului.

În Episcopia Hușilor, au fost ajutați cei 150 de copii din centrele de zi ale episcopiei, precum și 240 de vârstnici aflați în evidența Asociației Filantropia Ortodoxă Huși prin cantina socială, cămine, servicii de îngrijire și asistență medicală la domiciliu, masa pe roți și clubul seniorilor.

Cheltuielile din această eparhie au mers spre achiziționarea de alimente, medicamente, produse igienico-sanintare, piese auto și reparații pentru transportul hranei și deplasarea personalului, materiale de construcții și electrice, reparații și îmbunătățiri la centre, precum și plata utilităților și achiziția de combustibil.

În Episcopia Maramureșului și Sătmarului, cu banii primiți de la românii ortodocși din Spania și Portugalia a fost achiziționată o locuință pentru o mamă cu nouă copii din localitatea Cavnic și s-au continuat lucrările la locuința unei familii cu șapte copii din Baia Mare.

De asemenea, 100 de copii în risc de abandon școlar din Episcopia Tulcii au primit tichete sociale Viva Pass pentru bunuri și servicii de strictă necesitate.

În total, proiectul Inimă de părinte: Dragoste pentru copiii părăsiți al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei a avut un impact deosebit în sprijinirea a peste 1.500 de copii, în ajutorarea a peste 240 de persoane vârstnice și în susținerea familiilor vulnerabile, prevenind marginalizarea socială și abandonul școlar.

Reprezentanții Sectorului Social-Filantropic al Episcopiei Spaniei și Portugaliei le transmit mulțumiri tuturor credincioșilor care, prin dărnicia lor, contribuie la program.

Foto credit: Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (Ziua Copilului la Alba Iulia)