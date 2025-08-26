Arhiepiscopia Romanului și Bacăului continuă să sprijine familiile afectate de inundații din județul Suceava

Unitățile de cult din cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au colectat, în luna august, suma de 218.000 lei, în sprijinul programului social de construire a cinci case pentru familiile afectate de inundații din localitatea Broșteni, județul Suceava.

Programul este organizat de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care continuă eforturile prin colectarea de materiale de construcție necesare ridicării unei noi locuințe.

Potrivit părintelui Andrei Mocanu, consilier social și coordonator al acțiunii, necesarul cuprinde, între altele:

1800 ml de fier Ø 12;

650 ml de fier Ø 14:

250 mp de zidărie;

112,5 mc bolțari;

plase sudate, sârmă și adeziv pentru zidărie.

Organizatorii adresează mulțumiri enoriașilor, preoților, monahilor și părinților protopopi care s-au implicat activ în campania de strângere de fonduri și materiale.

Casele vor fi construite într-o zonă sigură, neinundabilă, oferind un nou cămin familiilor greu încercate din Broșteni.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților