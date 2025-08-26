60 de zile până la sfințirea Catedralei Naționale: Noii sfinți români vor străjui pe pilaștrii din pronaos

Începând de miercuri, 27 august, intrăm în ultimele 60 de zile rămase până la sfințirea Catedralei Naționale, programată pentru 26 octombrie 2025, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București pentru acest eveniment unic, dedicat Centenarului Patriarhiei Române.

În timp ce echipa de constructori face ultimele lucrări la instalații, cu accent deosebit pe cele de stingere incendii și desfumare, echipa de pictori lucrează contracronometru la mozaicurile din pronaos.

„Lucrăm intens să dăm schelele jos în pronaos. Va mai dura aproximativ 10-15 zile”, a declarat Daniel Codrescu, coordonatorul echipei de pictură a Catedralei Mântuirii Neamului. „Mai sunt de finalizat pilaștri cu Sfinții Români, Proscomidiarul și Diaconiconul.”

Icoanele sfinților români a căror canonizare a fost proclamată în Anul Centenar al Patriarhiei Române vor fi amplasate pe pilaștrii din pronaos, iar la intrare vor străjui icoanele în mozaic ale Sfinților Apostoli Andrei și Filip.

Pe bolta pronaosului va fi reprezentată Maica Domnului Oranta înconjurată de un sobor de 16 îngeri, iar pe arcul despărțitor dintre naos și pronaos Sfânta Mahramă.

Pe pereții verticali vor mai rămâne anumite suprafețe nefinalizate, care vor fi acoperite pentru evenimentul sfințirii cu mash-uri care redau proiectul iconografic al zonelor respective.

O realizare recentă notabilă este montarea candelabrelor, cu diametre de 7, respectiv 6 metri.

„Cred că este cea mai importantă lucrare pe care o execut de 22 de ani de când lucrez în domeniu, iar atmosfera din catedrală este chiar impresionantă”, a declarat, luna trecută, Constantin Marcu de la Orion Grup, firma care a realizat și montat corpurile de iluminat.

Donează pentru pictură

Online, direct pe site-ul pictamcatedrala.ro, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.

Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.

Prin SMS la 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange și Telekom.

Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Cont pictura în lei: RO91RNCB0075004895030395

Cont pictura în euro: RO64RNCB0075004895030396

Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

Prin redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit, completând formularul 230.

Alte informații despre pictură

Tel.: 0799.887.955

Email: [email protected]

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu