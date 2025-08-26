Delegația Patriarhiei Române a fost primită în vizită oficială de Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea

O delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost primită într-o vizită oficială de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

PS Teofil a prezentat scrisorile de acreditare ale noului Superior al misiunii românești din Țara Sfântă, Protosinghelul Ioan Meiu, instalat în Biserica românească din Ierusalim, sâmbătă, 23 august. La întâlnire au mai participat și Părintele Consilier Patriarhal George Lepădatu și Protosinghelul Ioan Meiu.

În semn de apreciere, delegația română a oferit Patriarhului Ierusalimului o icoană cu Sfinții Cleopa și Paisie, recent canonizați.

Sfinții români la Ierusalim

„Împreună cu ceilalți membri ai delegației Patriarhiei Române, Părintele Consilier Patriarhal George Lepădatu și noul Superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă, Protosinghelul Ioan Meiu, am prezentat Părintelui Patriarh Teofil mesajul de felicitare adresat de către Patriarhul Daniel, precum și câteva daruri simbolice”, a declarat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Din partea noastră am oferit o icoană cu Sfinții Cleopa și Paisie, despre care a auzit inclusiv Patriarhul Ierusalimului din cărțile traduse în limba greacă și care circulă în spațiul Ortodoxiei grecești”.

La rândul său, Patriarhul Ierusalimului a oferit delegației române o cruce specială realizată în Țara Sfântă din sidef, ca simbol al binecuvântării pentru credincioșii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

„Am primit în dar o cruce specială din sidef, realizată în Țara Sfântă, pentru a binecuvânta credincioșii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, împreună cu cele mai bune gânduri și urări adresate Arhiepiscopului nostru Ioachim, căruia o vom înmâna atunci când ne vom întoarce în țară”, a explicat PS Teofil.

Duminică, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit la Sfântul Mormânt din Ierusalim.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului