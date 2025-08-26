Comunicat: Îndemn la respectarea disciplinei canonice în cazurile abaterilor clericale grave

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu strictețe disciplina canonică în situațiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală și viața eclezială.

În situațiile în care există probe concrete de abateri grave, sancțiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate.

Totodată, birourile de presă ale eparhiilor au responsabilitatea de a informa publicul în mod transparent și la timp cu privire la cercetările întreprinse și măsurile luate în astfel de cazuri, care pot genera tulburare și sminteală în rândul credincioșilor.

Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: „Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala” (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorință de răzbunare și nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Basilica.ro