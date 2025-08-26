Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

PS Ignatie la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui: Vă doresc să dobândiți experiența privirii lui Dumnezeu

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui, ediția a 8-a, a debutat sâmbătă 23 august, în Parcul Copou din municipiul Vaslui, cu conferința „Crezul Niceo-Constantinopolitan – pașaportul nostru pentru Cer”.

Episcopia Basarabiei de Sud are doi noi duhovnici

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a hirotesit doi duhovnici, duminică, în Catedrala Eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul.

Sfântul Ierarh Nifon, cinstit la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos

Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit de către părinții de la Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos, la finalul săptămânii trecute, după calendarul nerevizuit.

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava participă la o competiție internațională în Croația

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale din Suceava participă, începând de duminică, la concursul internațional „Chorus Inside”, care se desfășoară, în acest an, la Rovinj, în Croația.

Vlad Plăcintă, omul care a salvat sute de vieți prin activitatea sa filantropică, a fost decorat cu Crucea Moldavă

Vlad Plăcintă, omul care a salvat sute de vieți prin intermediul Asociației „Salvează o inimă” a fost decorat cu Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

