A început Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui. PS Ignatie: Vă doresc să dobândiți experiența privirii lui Dumnezeu

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui, ediția a 8-a, a debutat sâmbătă 23 august, în Parcul Copou din municipiul Vaslui, cu conferința „Crezul Niceo-Constantinopolitan – pașaportul nostru pentru Cer”.

Vorbindu-le tinerilor prezenți, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, le-a urat acestora să ajungă să experimenteze privirea lui Dumnezeu și viceversa.

„În momentul în care ne place ceva foarte mult și, desigur, dacă este vorba de o persoană, nu ne mai săturăm privind-o. Ne este suficient să ne uităm la persoana pe care o iubim, fără să schimbăm nicio vorbă. Tăcerea în sine este suficientă; privirea în sine”.

„Privirea pe care o îndreptăm înspre cel pe care-l iubim este cea care ne hrănește și ne deconectează, ne dă o stare de liniște; ne decuplăm de la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este ceva similar cu doi îndrăgostiți care, oricâtă lume s-ar perinda în jurul lor, au impresia că sunt numai ei doi; sunt atât de absorbiți unul de celălalt, atât de mult simt acea stare de bucurie, încât au capacitatea aceasta de a face abstracție față de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor”.

Priviți cerul

„Vă doresc să dobândiți această experiență a privirii lui Dumnezeu, și, desigur, să simțiți că și El vă privește pe voi”, a spus PS Ignatie.

Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe cei 600 de tineri participanți să privească spre cele ale lui Dumnezeu.

„Priviți frumosul și veți deveni oameni frumoși. Priviți binele și veți deveni oameni buni. Priviți liniștea și veți deveni oameni liniștiți”.

„Vă doresc să trăiți această experiență a acelui credincios, care a dat acest răspuns atât de simplu și foarte profund în același timp la întrebarea de ce stă atâtea ore în șir în biserică: „pentru că Mă privește, Îl privesc și amândoi suntem fericiți”, a menționat Preasfinția Sa.

Crezul este cartea noastră de identitate cerească

În partea a doua, părintele profesor Daniel Benga a vorbit despre Crezul Niceo-Constantinopolitan, despre care a spus că este precum „o carte de identitate”.

„Avem două cetățenii. Cu pașaportul pământesc trecem granițe pământești, cu cel ceresc mergem către cer înaintea lui Dumnezeu. Textul Crezului unde ni se spune cine este Dumnezeu, cine suntem noi, de unde venim și unde mergem”, a spus părintele profesor.

Crezul, a mai adăugat părintele, are o arhitectură bazată pe trei piloni.

„Când spunem cred, credo în latină provine de la 2 cuvinte: cor (inimă) și verbul do, dare (a dărui). A crede înseamnă a ne dărui inima. Când spunem acest Crez, că credem în Dumnezeu Tatăl, noi spunem de fapt că ne dăruim inima noastră lui Dumnezeu. Nu e un crez formal, ci chiar identitatea mea. Crezul are o arhitectură bazată pe trei verbe: cred, mărturisesc, aștept”, a concluzionat pr. Daniel Benga.

Foto credit: Episcopia Hușilor