Sfântul Ierarh Nifon, cinstit la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos

Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit de către părinții de la Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos, la finalul săptămânii trecute, după calendarul nerevizuit.

Sărbătoarea a debutat sâmbătă la ora 12:00 cu un Polihroniu, urmat de scoaterea spre închinare a moaștelor mai multor sfinți din katholikonul mănăstirii.

De la ora 18:00, au fost oficiate Vecernia Mică, Pavecernița Mică, Acatistul Sfântului Nifon, Vecernia Mare, Litia, Utrenia și Ceasul I, slujba privegherii încheindu-se la ora 04:00.

Duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Ștefan, Mitropolit de Filippi, Neapoleos și Thasos, a slujit Sfânta Liturghie alături de arhimandritul Petru Dionisiatul și alți părinți aghioriți.

„După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți au mers la masă, unde a fost săvârșită rânduiala Panaghiei. Cu acest prilej a fost rostit un cuvânt de învățătură de către Înatpreasfințitul Părinte Ștefan, în care a evidențiat viața Sfântului Ierarh Nifon, ocrotitorul mănăstirii. La final, către ora 10:30 monahii și credincioșii s-au întors în katholikon unde s-a săvârșit un Polihroniu”, a declarat pentru Agenția de știri Basilica, Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.



Sfântul Nifon, Dionisiu, România

Sfântul Nifon a fost Mitropolitul Țării Românești, fiind primul sfânt canonizat pe teritoriul României, deși nu a fost de neam român. Importanța sa pentru Ortodoxia românească a făcut, însă, ca să fie trecut în Soborul Sfinților Români.

Mai mult, Sfântul Nifon a fost duhovnicul Sfântului Neagoe Basarab, unul dintre ctitorii Mănăstirii Dionisiu.

În 1520, a ridicat unul dintre cele mai frumoase turnuri din Sfântul Munte. Turnul, astăzi bine conservat după reparaţii, are înălţimea de 25 de metri, 4 etaje, cu biblioteca la primul etaj şi paraclis la al doilea etaj.

Inscripţia turnului, pe marmură, e încă vizibilă, având acest cuprins: „S-a ridicat din temelie acest turn, cu ajutorul şi cheltuiala preacucernicului domn Io Neagoe Voevod al Ţării Româneşti, în anul 7028 (1520)”. În aceeaşi perioadă, Sfântul Neagoe a plătit construirea apeductului mănăstirii.

Citește și: Ierarhi români și greci l-au cinstit pe Sf. Ier. Nifon la Târgoviște: Reper de credință, moralitate și rezistență

Foto credit: Sorin Gabriel Pomană