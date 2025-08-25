Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava participă la o competiție internațională în Croația

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale din Suceava participă, începând de duminică, la concursul internațional „Chorus Inside”, care se desfășoară, în acest an, la Rovinj, în Croația.

Evenimentul a debutat duminică seară, cu parada participanților. A urmat „Concertul prieteniei” în biserica romano-catolică Sf. Eufimia, unde au cântat toate coralele care iau parte la festival.

Pe lângă coralele din țara gazdă, la „Chorus Inside” participă reprezentanți din mai multe țări ale lumii, inclusiv din România.

Pe lângă Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, țara noastră mai este reprezentată în Croația și de Corul Unison Transilvania din Brașov.

Competiția se încheie pe 27 august.

Foto credit: Corala Arhiepiscopală „Sf. Ioan cel nou” din Suceava / Facebook