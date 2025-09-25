Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Prima conferință a preoților de caritate din Patriarhia Română a prilejuit emulație și schimb de bune practici

Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș, județul Sibiu, a găzduit, în perioada 22-24 septembrie, prima conferință națională a preoților de caritate din Patriarhia Română.

Pr. Bogdan Tătaru Cazaban: Smerenia, calea pe care se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu

Smerenia „este calea pe care noi se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban miercuri, la Mănăstirea „Schitul Darvari” din București.

Iași: Peste 30 de restaurante se unesc pentru a-i sprijini pe pelerinii Sfintei Cuvioase Parascheva

Peste 30 restaurante, cafenele și locații de referință au răspuns pozitiv invitației Platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de a veni în sprijinul sutelor de mii de pelerini care vor participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Episcopul Daciei Felix, în vizită la șantierele desfășurate în eparhie

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a vizitat luni două șantiere aflate în desfășurare în cuprinsul Eparhiei.

Congresul Nepsis Irlanda 2025: „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”. Programul activităților

Episcopia Irlandei și Islandei organizează, între 25 și 28 septembrie 2025, Congresul Nepsis Irlanda, un eveniment dedicat tinerilor ortodocși români din diaspora. Tema generală a întâlnirii este „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”, subliniind importanța implicării active și responsabile în viața comunității.

