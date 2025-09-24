Pr. Bogdan Tătaru Cazaban: Smerenia, calea pe care se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu

Smerenia „este calea pe care noi se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban miercuri, la Mănăstirea „Schitul Darvari” din București.

În cadrul Sfintei Liturghii oficiate întru pomenirea sfântului împreună cu părinții din obște, preotul a ținut și un scurt cuvânt de învățătură despre ceea ce a numit „moștenirea duhovnicească a Sfântului Siluan”, concentrată în ceea ce Hristos Însuși i-a spus: Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui!

„Această, aș spune, aproape poruncă, pentru că vine de la Domnul, care era adresată Sfântului Siluan și adecvată stării sale, are adâncimea și înălțimea lui Hristos. Și este, aș spune, ceva ce ni se adresează tuturor, pe măsura fiecăruia dintre noi”, a spus Părintele Bogdan Tătaru Cazaban.

„Nu trebuie să fim la înălțimea Sfântului Siluan sau la adâncimea dramei sale duhovnicești, a trăirii sale, ca să ne hrănim din acest cuvânt al Domnului care a ajuns până la noi. Aș spune că, acest cuvânt, pe care Sfântul Siluan îl primește într-o tensiune de neînchipuit, după cum știți, după cum scrie el însuși, este un cuvânt care îi înfățișează calea smereniei.”

Unicul drum spre Hristos

Părintele a explicat că de ce acesta este unicul drum pe care Îl putem întâlni pe Hristos.

„Și, într-un fel, indică această cale ca fiind unica, singura pe care Dumnezeu ne-o înfățișează, pentru că este calea pe care Dumnezeu a ales-o, ca să vină la noi. Și, în același timp, este calea pe care noi trebuie să mergem, ca să ne întâlnim cu El”, a spus Părintele Bogdan Tîtaru-Cazaban.

„Vedeți, smerenia este o virtute neînchipuit de mare, împreună cu dragostea adevărată în Duhul Sfânt, ceea ce face ca viața noastră, a tuturor celor chemați de Hristos să-I urmăm, să fie cu adevărat o urmare a Lui.”

Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban a oferit și o sugestie care ne poate ajuta să ajungem la smerenie: „Citind ceea ce Sfântul Siluan ne-a lăsat și extraordinara exegeză, explicație, pe care Sfântul Sofronie Athonitul, ucenicul său, ne-a încredințat-o”.

Mândria crește aproape pe nesimțite și în viața noastră, a avertizat preotul, de aceea trebuie să ne luptăm cu vigilență sporită împotriva ei în fiecare zi, dacă nu în fiecare clipă.

„Să cerem iertare Domnului pentru aceste gânduri în care noi ne-am crezut mai mult decât suntem, ne-am asumat, spunându-ne că ne revin lucruri pentru care nu aveam niciun merit. I-am întâlnit pe ceilalți și nu i-am văzut ca fiind mai buni decât noi, cu mult mai buni decât noi. Și ne-am crezut noi mai buni decât ei”, a mai explicat preotul.

Chemați să ne luminăm prin smerenie

Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban și-a încheiat scurta omilie cu un îndemn adresat credincioșilor de a participa după puteri la smerenia, sau kenoza lui Dumnezeu, care S-a golit pe Sine până la moarte pe Cruce.

„Sfântul Siluan, când a fost proclamată canonizarea lui, în 1987, a fost recunoscut ca dascăl apostolic și profetic al Bisericii”, a mai amintit preotul.

„Așa a fost acest monah smerit, care nici măcar nu a slujit în fața Sfântului Altar, dar pe care Dumnezeu l-a copleșit cu harul său, l-a făcut să trăiască în iadul părăsirii harului, și în același timp să trăiască prezența perpetuă a lui Dumnezeu în acest iad.”

„Să ne învețe și pe noi cum să-L chemăm pe Domnul, ca să strălucească în iadul nostru cu puterea Sa și să fie biruitor și să ne facă părtași Învierii Sale”, a încheiat Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban.

Dublă sărbătoare la Schitul Darvari

La finalul Sfintei Liturghii, obștea și credincioșii i-au cântat „La mulți ani!” părintelui stareț, Protos. Arsenie Irimiea, care își serbează ziua de naștere în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Siluan Athonitul.

Un fragment din moaștele Sf. Siluan Athonitul se află în patrimoniul Mănăstirii „Schitul Darvari” de 24 de ani.

Despre Pr. Bogdan Tătaru-Cazaban

Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban a studiat filozofia și teologia la Universitatea din București și la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris.

Este cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române. Între 2010 și 2016, a fost ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta. A fost hirotonit preot în 2023.

Foto: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu